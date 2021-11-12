В Москве пройдет 20-й фестиваль немецкого кино

Мероприятие будет проходить с 25 по 30 ноября в кинотеатре «Художественный» и киноцентре «Октябрь».

Фестиваль пройдет при поддержке Посольства Федеративной Республики Германии в Москве.

Юбилейный выпуск фестиваля немецкого кино в Москве открывает экранизация одноимённого романа Эриха Кёстнера «Фабиан – полёт в пропасть». Режиссёр Доминик Граф переносит из книги в фильм дух Веймарской Республики.

На фестивале также представлен полнометражный режиссёрский дебют актрисы Нати Брункхорст «Порядок превыше всего». Герои комедии – страдающая маниакальным вещизмом женщина и мужчина-фанатик порядка – случайно повстречавшись, ищут пути к взаимопониманию.

Фабиан – полёт в пропасть

Из Локарно на фестиваль в Москву приехал номинированный на «Золотого леопарда» фильм Сабрины Сараби «Кто присмотрит за телятами». Экранизация одноимённого романа Алины Хербинг переносит нас на северо-восток Германии, где живут главные герои фильма в исполнении Рика Окана и Саскии Розендаль – обладательницы приза за лучшую женскую роль в Локарно.

Документальный фильм «Кем мы были» режиссёра Марка Баудера ставит целью достучаться до каждого, кто посмотрит его. Кем предстанем мы в глазах будущих поколений? Шестеро учёных и мыслителей современности ищут ответ на этот вопрос.

Кто присмотрит за телятами

Сериал «Катакомбы» доказывает, что немецкая сериальная продукция давно конкурентоспособна на мировом рынке. Якоб М. Эрва, режиссёр ленты, заглядывает за блестящие фасады Мюнхена и уводит зрителя в катакомбы, где представители «золотой молодёжи» сталкиваются с бездомными и бродягами.

Сборник NEXT GENERATION SHORT TIGER демонстрирует креативность начинающих кинорежиссёров.

Катакомбы (сериал)

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Подробную информацию о показах можно узнать на официальном сайте.