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Киноафиша События В Москве пройдет 20-й фестиваль немецкого кино

В Москве пройдет 20-й фестиваль немецкого кино

12 ноября 2021 16:44 Проверено редакцией
В Москве пройдет 20-й фестиваль немецкого кино

Мероприятие будет проходить с 25 по 30 ноября в кинотеатре «Художественный» и киноцентре «Октябрь».

Фестиваль пройдет при поддержке Посольства Федеративной Республики Германии в Москве.

Юбилейный выпуск фестиваля немецкого кино в Москве открывает экранизация одноимённого романа Эриха Кёстнера «Фабиан – полёт в пропасть». Режиссёр Доминик Граф переносит из книги в фильм дух Веймарской Республики.

На фестивале также представлен полнометражный режиссёрский дебют актрисы Нати Брункхорст «Порядок превыше всего». Герои комедии – страдающая маниакальным вещизмом женщина и мужчина-фанатик порядка – случайно повстречавшись, ищут пути к взаимопониманию.

В Москве пройдет 20-й фестиваль немецкого кино
Фабиан – полёт в пропасть

Из Локарно на фестиваль в Москву приехал номинированный на «Золотого леопарда» фильм Сабрины Сараби «Кто присмотрит за телятами». Экранизация одноимённого романа Алины Хербинг переносит нас на северо-восток Германии, где живут главные герои фильма в исполнении Рика Окана и Саскии Розендаль – обладательницы приза за лучшую женскую роль в Локарно.

Документальный фильм «Кем мы были» режиссёра Марка Баудера ставит целью достучаться до каждого, кто посмотрит его. Кем предстанем мы в глазах будущих поколений? Шестеро учёных и мыслителей современности ищут ответ на этот вопрос.

В Москве пройдет 20-й фестиваль немецкого кино
Кто присмотрит за телятами

Сериал «Катакомбы» доказывает, что немецкая сериальная продукция давно конкурентоспособна на мировом рынке. Якоб М. Эрва, режиссёр ленты, заглядывает за блестящие фасады Мюнхена и уводит зрителя в катакомбы, где представители «золотой молодёжи» сталкиваются с бездомными и бродягами.

Сборник NEXT GENERATION SHORT TIGER демонстрирует креативность начинающих кинорежиссёров.

В Москве пройдет 20-й фестиваль немецкого кино
Катакомбы (сериал)

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Подробную информацию о показах можно узнать на официальном сайте.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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