В Москве пройдет 20-й фестиваль немецкого кино
Мероприятие будет проходить с 25 по 30 ноября в кинотеатре «Художественный» и киноцентре «Октябрь».
Фестиваль пройдет при поддержке Посольства Федеративной Республики Германии в Москве.
Юбилейный выпуск фестиваля немецкого кино в Москве открывает экранизация одноимённого романа Эриха Кёстнера «Фабиан – полёт в пропасть». Режиссёр Доминик Граф переносит из книги в фильм дух Веймарской Республики.
На фестивале также представлен полнометражный режиссёрский дебют актрисы Нати Брункхорст «Порядок превыше всего». Герои комедии – страдающая маниакальным вещизмом женщина и мужчина-фанатик порядка – случайно повстречавшись, ищут пути к взаимопониманию.
Из Локарно на фестиваль в Москву приехал номинированный на «Золотого леопарда» фильм Сабрины Сараби «Кто присмотрит за телятами». Экранизация одноимённого романа Алины Хербинг переносит нас на северо-восток Германии, где живут главные герои фильма в исполнении Рика Окана и Саскии Розендаль – обладательницы приза за лучшую женскую роль в Локарно.
Документальный фильм «Кем мы были» режиссёра Марка Баудера ставит целью достучаться до каждого, кто посмотрит его. Кем предстанем мы в глазах будущих поколений? Шестеро учёных и мыслителей современности ищут ответ на этот вопрос.
Сериал «Катакомбы» доказывает, что немецкая сериальная продукция давно конкурентоспособна на мировом рынке. Якоб М. Эрва, режиссёр ленты, заглядывает за блестящие фасады Мюнхена и уводит зрителя в катакомбы, где представители «золотой молодёжи» сталкиваются с бездомными и бродягами.
Сборник NEXT GENERATION SHORT TIGER демонстрирует креативность начинающих кинорежиссёров.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Подробную информацию о показах можно узнать на официальном сайте.