В кинотеатры выходит фильм-концерт «Gorillaz: Song Machine. Live из Конга»
Оригинальную версию с субтитрами можно будет посмотреть уже с 8 декабря!
Новый фильм от Gorillaz – крупнейшей виртуальной группы на планете – выходит на экраны кинотеатров по всему миру. Картина объединяет захватывающее живое выступление и визуальные эффекты от Джейми Хьюлетта и включает в себя как новейшие песни из проекта SONG MACHINE, так и классические хиты из предыдущих альбомов группы. Великолепная четвёрка (гитарист Нудл, басист Мёрдок Никкалс, барабанщик Рассел Хоббс и фронтмен 2D) в компании Дэймона Албарна и остальных реальных участников Gorillaz, а также группы избранных артистов впервые с 2018 года выступает вживую. Фильм-концерт состоит из двух частей: перед концертом - часовая шоу-программа и эксклюзивные съёмки из-за кулис.
Билеты на сайте Kinoteatr.ru