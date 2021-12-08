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Киноафиша События В кинотеатры выходит фильм-концерт «Gorillaz: Song Machine. Live из Конга»

В кинотеатры выходит фильм-концерт «Gorillaz: Song Machine. Live из Конга»

8 декабря 2021 12:53 Проверено редакцией
В кинотеатры выходит фильм-концерт «Gorillaz: Song Machine. Live из Конга»

Оригинальную версию с субтитрами можно будет посмотреть уже с 8 декабря!

Новый фильм от Gorillaz – крупнейшей виртуальной группы на планете – выходит на экраны кинотеатров по всему миру. Картина объединяет захватывающее живое выступление и визуальные эффекты от Джейми Хьюлетта и включает в себя как новейшие песни из проекта SONG MACHINE, так и классические хиты из предыдущих альбомов группы. Великолепная четвёрка (гитарист Нудл, басист Мёрдок Никкалс, барабанщик Рассел Хоббс и фронтмен 2D) в компании Дэймона Албарна и остальных реальных участников Gorillaz, а также группы избранных артистов впервые с 2018 года выступает вживую. Фильм-концерт состоит из двух частей: перед концертом - часовая шоу-программа и эксклюзивные съёмки из-за кулис.

Билеты на сайте Kinoteatr.ru

В кинотеатры выходит фильм-концерт «Gorillaz: Song Machine. Live из Конга»
Gorillaz: Song Machine. Live из Конга
Олег Скрынько
Олег Скрынько
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