В кинотеатре «Аврора» в память о Виталии Мельникове пройдут показы его фильмов

С 1 по 3 мая кинотеатр «Аврора» вспоминает выдающегося кинорежиссера и драматурга Виталия Вячеславовича Мельникова и посвящает памяти недавно ушедшего художника серию показов его фильмов.

Творческая биография мастера неотделима от Петербурга. За более чем полувековую работу на Ленфильме он создал фильмы, которые с любовью пересматривают многие поколения зрителей. Среди них – «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Женитьба», «Отпуск в сентябре», «Выйти замуж за капитана», «Луной был полон сад», трилогия о России XVIII века – «Царская охота», «Царевич Алексей» и «Бедный, бедный Павел». Эти и еще десятки картин Виталия Мельникова вошли в историю отечественного кинематографа.

В кинотеатре «Аврора» не раз проходили премьеры и творческие вечера замечательного режиссера с участием творческих групп. О своем пути в искусстве он рассказал в воспоминаниях «Жизнь. Кино».

Кинотеатр представит последние картины Виталия Мельникова:

1 мая в 15.00 - «Поклонница».

2 мая в 14.00 - «Агитбригада «Бей врага»».

3 мая в 14.00 - «Бедный, бедный Павел».

Виталий Вячеславович Мельников - советский и российский кинорежиссёр и сценарист. Народный артист РСФСР, Заслуженный деятель искусств РСФСР, был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.