Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События В киноцентре «Дом кино» пройдет ретроспектива фильмов Григория Козинцева

В киноцентре «Дом кино» пройдет ретроспектива фильмов Григория Козинцева

18 апреля 2019 16:05 Проверено редакцией
В киноцентре «Дом кино» пройдет ретроспектива фильмов Григория Козинцева

С апреля 2019 года в петербургском Доме кино стартует проект «Петербургские ретроспективы 2019», в рамках которого на большой экран вернутся фильмы ведущих режиссеров Ленинграда и Петербурга. Цикл мероприятий открывает ретроспектива Григория Козинцева.

22-24 апреля в Большом зале Дома кино пройдут показы фильмов «Новый Вавилон», «Гамлет», «Король Лир». Перед показами выступят киновед Дмитрий Бакиров и сын режиссера Александр Козинцев. Вход на все показы свободный. В киноцентре «Дом кино» пройдет ретроспектива фильмов Григория Козинцева

Показ фильма «Новый Вавилон» будет сопровождаться живой фортепианной музыкой. Фильмы представят киновед Дмитрий Бакиров и сын режиссера, доктор исторических наук Александр Козинцев. Во время ретроспективы в фойе Дома кино будет работать выставка рисунков, фотографий и костюмов. Полное расписание предстоящих мероприятий: 22 апреля, 18.30 – «Новый Вавилон» (1929, «Совкино»). 23 апреля, 18.00 – «Гамлет» (1964, «Ленфильм»), 24 апреля, 18.00 – «Король Лир» (1970, «Ленфильм»).

Олег Скрынько
Олег Скрынько
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эти 4 слова растопят сердце любой кокетки – запомните и передайте совет психолога холостым друзьям: «Результат проверен жизнью»
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Теперь даже тёртые кабачки после морозилки не превращаются в кашу: секрет узнал у звезды «Битвы шефов»
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
«Первый отдел» установил рекорд российского ТВ: Семенов из «Невского» глотает пыль за Брагиным и Шибановым
Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»
От любви до ненависти один шаг, а до теста еще ближе: угадайте 6 фильмов СССР по цитате об отношениях
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше