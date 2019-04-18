В киноцентре «Дом кино» пройдет ретроспектива фильмов Григория Козинцева
С апреля 2019 года в петербургском Доме кино стартует проект «Петербургские ретроспективы 2019», в рамках которого на большой экран вернутся фильмы ведущих режиссеров Ленинграда и Петербурга. Цикл мероприятий открывает ретроспектива Григория Козинцева.
22-24 апреля в Большом зале Дома кино пройдут показы фильмов «Новый Вавилон», «Гамлет», «Король Лир». Перед показами выступят киновед Дмитрий Бакиров и сын режиссера Александр Козинцев. Вход на все показы свободный.
Показ фильма «Новый Вавилон» будет сопровождаться живой фортепианной музыкой. Фильмы представят киновед Дмитрий Бакиров и сын режиссера, доктор исторических наук Александр Козинцев. Во время ретроспективы в фойе Дома кино будет работать выставка рисунков, фотографий и костюмов. Полное расписание предстоящих мероприятий: 22 апреля, 18.30 – «Новый Вавилон» (1929, «Совкино»). 23 апреля, 18.00 – «Гамлет» (1964, «Ленфильм»), 24 апреля, 18.00 – «Король Лир» (1970, «Ленфильм»).