Театральную постановку «Мазэраша» покажут в кинотеатрах КАРО 29 июня

Театральную постановку «Мазэраша» можно будет посмотреть в некоторых в кинотеатрах сети КАРО 29 июня. В феврале 2019 года независимая театральная команда переехала на месяц в Пермь, чтобы с тридцатью местными и приезжими перформерами поставить шестичасовой спектакль «о России, какой мы её не видим» в гигантском цеху бывшего завода по ремонту поездов. Проект показали всего два раза в начале марта и это стало, кажется, самым интересным театральным событием в России в 2019 году. Сцены происходят одновременно и перетекают друг в друга, зрители с микрофонами обсуждают начало перформанса, а потом слушают лекцию о современном театре прямо во время спектакля. Пластический театр превращается в театр без людей, работают восемь медиаэкранов и круговой звук, тексты разных авторов накладываются на сочинённое и поставленное самими перформерами. Теперь уникальный пример горизонтального нового театра можно увидеть на большом экране в Москве и Петербурге.

Композитор и медиахудожник Леонид Именных, художник Никита Евглевский, продюсеры Александр Шумилин и Виктор Вилисов.