С 15 по 19 апреля в Самаре пройдет фестиваль «Кино — детям»

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 апреля 2019 года в 18.00 в Самарской филармонии. Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на 70-ти площадках в 8 городах и более 10 районах Самарской губернии. Среди приглашенных гостей – заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев, народная артистка РФ и кинорежиссёр Алла Сурикова, заслуженный деятель искусств РФ и кинорежиссёр Владимир Грамматиков, председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев, актриса Анна Андрусенко, кинематографисты из Киргизии и Армении, режиссеры-документалисты Наталья Батраева, Алексей Малечкин, Вадим Цаликов, а также другие кинематографисты. Пресс-конференция с организаторами и гостями фестиваля состоится 15 апреля в 16.00 в самарском Доме кино по адресу: ул. Куйбышева, 96. Главной площадкой в Самаре, как всегда, станет ЦРК кинотеатр «Художественный». Также кинопоказы состоятся в городских мультиплексах, Домах культуры и школах города. Вход на все мероприятия бесплатный. В этом году в рамках программы «Российские премьеры» будут показаны фильмы: «Сокровища Ермака», «Позвоните Мышкину», «Со дна вершины», «Времена детства» и многие другие. Кроме игровых фильмов на фестивале будут представлены и документальные ленты, которые в последнее время очень востребованы. Среди них «Варлам Шаламов» Павла Печёнкина, «Россия. Нам 25 лет» Ангелины Голиковой и «Полёт чемпиона» Сергея Головецкого. Самые маленькие зрители смогут увидеть лучшие образцы и новинки анимации: «Доброе сердце», «Плюшевая история», «А как наши космонавты..»", «Хоботёнок». Программа «Во славу Отчизны» будет представлена патриотическими лентами о верном служении Отечеству. Большим событием фестиваля станет возвращение Православной программы. В этом году она будет представлена документальными лентами «Донецкая вратарница» (режиссер – Наталья Батраева), «Путь» (режиссер – Вячеслав Орехов), «Свидетели любви» (режиссер – Наталья Гугуева) и многими другими картинами. Также в рамках Православной программы зрители смогут увидеть документальные фильмы самарских режиссёров. В «Международной программе» будут представлены фильмы из 8-ми стран. Юные зрители смогут увидеть полнометражный анимационный фильм Республики Корея, игровые и документальные фильмы из Киргизии, Казахстана, Латвии, Ирана, Хорватии, КНР. Фестиваль «Кино - детям» предполагает не только детскую аудиторию, но и картины для семейного просмотра. Из 194 фильмов, присланных на фестиваль, 56 вошли в конкурсную программу. Фильмы, созданные профессиональными кинематографистами, будет оценивать коллективное детское жюри, в состав которого входят представители детских киностудий Самарской области. В свою очередь представителям «взрослого» жюри – известным режиссерам и педагогам, предстоит назвать победителей конкурсной программы «Кино снимаем сами!», в которой представлено 89 фильмов, созданных юными авторами из Самары, Тольятти, Тюмени, Новосибирска, Владикавказа, Рязани, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Уфы, Камчатского края и других городов и областей России. На церемонии закрытия фестиваля 19 апреля в 15.00 в Центре российской кинематографии кинотеатр «Художественный» будут вручены призы лучшим фильмам.