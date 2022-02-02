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Проведите февральские дни с международным фестивалем «Moscow Shorts»

2 февраля 2022 16:16 Проверено редакцией
Проведите февральские дни с международным фестивалем «Moscow Shorts»

Фестиваль коротких метров приглашает на встречи «по любви» в Москве и Петербурге.

Зрители Москвы смогут принять в нем участия 7-9 февраля, а петербуржцы совместить с празднованием Дня Святого Валентина 14-16 февраля! Показы пройдут традиционно в Москино «Космос» и в кинотеатре «Художественный» на Невском. Отличный повод пригласить любимого человека провести романтический вечер в компании хороших фильмов!

В 2022 году фестиваль изменил формат: показы будут проходить трехдневными блоками, пять раз в год. В феврале в каждый из дней будет представлено по 5 лучших картин. Всего зрители увидят 15 коротких метров. Всё также главной миссией Moscow Shorts является возможность знакомить российскую публику с лучшими короткометражными фильмами со всего мира.

На февральских показах представят игровые, анимационные, документальные и экспериментальные фильмы из разных стран. Также на показах в Москве и Санкт-Петербурге будут присутствовать представители российских фильмов, которым можно будет задать вопросы!

Теперь показы Moscow Shorts будут проходить в 8 городах России! Теперь лучшими короткими метрами можно насладиться не только в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Тюмени и Казани, но и на новых площадках в Кирове, Краснодаре и Хабаровске.

Приобрести билеты на показ, а также узнать подробнее о фестивале можно на сайте фестиваля Moscow Shorts и на сайте площадок: Москино и Художественный.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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