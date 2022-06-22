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Премьерный показ фильма «Главная роль» в кинотеатре Люксор

22 июня 2022 13:25 Проверено редакцией
Премьерный показ фильма «Главная роль» в кинотеатре Люксор

29 июня в кинотеатре «Люксор» (ТРК «Континент») состоится показ одного из самых ожидаемых фильмов лета.

Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий - книга Нобелевского лауреата, режиссер - модная и эксцентричная, в главных ролях- разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?

Чтобы посмотрить фильм на день раньше, чем он стартует в кинотеатре, спешите урвать местечко в нашем Киноклубе.

Так же билет на специальный показ можно приобрести по ссылке.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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