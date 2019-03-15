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Киноафиша События Премьера фильма «Микеланджело. Бесконечность» пройдет 28 марта

Премьера фильма «Микеланджело. Бесконечность» пройдет 28 марта

15 марта 2019 11:36 Проверено редакцией
Премьера фильма «Микеланджело. Бесконечность» пройдет 28 марта

28 марта в российский прокат выходит фильм «Микеланджело. Бесконечность», премьерный показ которого состоится в Третьяковской галерее в Москве.

Это первый художественно-документальный фильм о гении Ренессанса, оставившем вневременной след в истории мирового искусства, – Микеланджело Буонаротти. Картина от создателей «Музеи Ватикана в 3D» и «Караваджо. Душа и кровь», который с успехом прошел в нашем прокате в прошлом году.

«Микеланджело. Бесконечность» / Michelangelo – Endless c помощью самых передовых технологий воссоздает на экране главные скульптурные и живописные произведения Буонаротти: потрясающую своей необъятностью Сикстинскую капеллу, нежную «Пьету», величественного «Давида», «Моисея», Вселенский Суд, Базилику святого Петра в Ватикане, «Мадонну Дони» и другие бессмертные шедевры. Впервые на большом экране через диалог кино и живописи в жанре докуфикшн показан портрет Микеланджело – человека, способного на резкие контрасты, сильные страсти и впечатляющую смелость, когда дело доходит до защиты его идеалов.

В роли Микеланджело – Энрико Ло Версо («Баария» Джузеппе Торнаторе, «Че Гевара» Джоша Эванса, «Ганнибал» Ридли Скотта). В роли ученика Микеланджело, живописца, архитектора и писателя Джорджо Вазари – Ивано Марескотти («Талантливый мистер Рипли» Энтони Мингеллы, «Ганнибал» «Король Артур» Антуана Фукуа).

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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