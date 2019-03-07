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Открытие Года корейского кино в России

7 марта 2019 13:07 Проверено редакцией
Открытие Года корейского кино в России

Культурный центр Посольства Республики Корея совместно с Союзом кинематографистов РФ приглашает на бесплатный премьерный показ фильма «МАЛЬМОИ: Секретная миссия» в рамках Открытия Года корейского кино в России 2019 по случаю 100-летнего юбилея создания Временного правительства Республики Корея в Приморском крае. 

17 марта в Москве пройдет бесплатный премьерный показ фильма «МАЛЬМОИ: Секретная миссия». До кинопоказа, с 15:00 до 16:00, в фойе Большого зала гостей ждут различные выставочные и интерактивные зоны, где можно будет больше узнать о создании Временного правительства Республики Корея, примерить костюм короля Седжона – создателя корейской письменности «хангыль», самостоятельно сложить корейские слова, изготовить отпечаток старинной корейской книги, попробовать корейские сладости и многое другое! После кинопоказа состоится сессия вопросов и ответов с режиссером фильма Ом Юна.

Дата и время: 17 марта (ВС), 15:00 Место проведения: г. Москва, ул. Васильевская, д. 13, стр. 1, Дом кино (Большой зал) Фильм будет транслироваться на корейском языке с русскими субтитрами. Вход свободный по предварительной регистрации.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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