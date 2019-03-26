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Объявлены председатели жюри и продлен срок подачи заявок на Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон»

26 марта 2019 15:15 Проверено редакцией
Объявлены председатели жюри и продлен срок подачи заявок на Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон»

С 20 по 26 мая 2019 года в Анадыре, столице Чукотки, пройдет III Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон». Председателем жюри конкурса полнометражных неигровых фильмов приглашен режиссер, сценарист и продюсер Алексей Вахрушев. Председателем игрового конкурса станет программный директор Российского Кинорынка Екатерина Бордачева.

Для участия в короткометражном конкурсе фестиваля приглашаются игровые картины различной тематики, созданные в 2017-18 гг., и имеющие яркую зрительскую и жанровую составляющие. Программа фестиваля включает несколько конкурсов:

  1. Конкурс полнометражных игровых фильмов, созданных не ранее «01» января 2017 г.;
  2. Конкурс полнометражных неигровых фильмов, созданных не ранее «01» января 2017 г.;
  3. Конкурс короткометражных игровых и неигровых фильмов, созданных не ранее «01» января 2018 г.;
  4. Конкурс «Киновзлёт!» короткометражных дебютных игровых и неигровых фильмов, созданных не ранее 01 января 2018 г. на территории Чукотского автономного округа.

По итогам Кинофестиваля вручаются следующие призы:

  1. «Большой золотой ворон» - Гран-При Кинофестиваля за лучший фильм конкурсов полнометражных игровых и неигровых фильмов по итогам рейтингового зрительского голосования;
  2. «Золотой ворон» - Приз Кинофестиваля за лучший фильм конкурса полнометражных игровых фильмов по решению экспертного жюри;
  3. «Золотой ворон» - Приз Кинофестиваля за лучший фильм конкурса полнометражных неигровых фильмов по решению экспертного жюри;
  4. Специальный диплом жюри Кинофестиваля за лучший фильм конкурса короткометражных игровых и неигровых фильмов;
  5. Специальный диплом жюри Кинофестиваля за лучший фильм конкурса «Киновзлёт!» по решению экспертного жюри.

Кинофестиваль «Золотой ворон» - один из крупнейших кинофестивалей, проходящих на территории Крайнего Севера России. Его отличительной особенностью является тот факт, что главных победителей конкурсных программ определяет зритель. Кроме зрителей фильмы оценивает жюри кинофестиваля, состоящее из профессиональных кинематографистов, которое по итогам фестиваля вручает специальные призы Жюри.

Дирекция фестиваля объявляет о продлении срока подачи заявок до 31 марта. Заявки для участия заполняются на сайте http://www.goldenravenfilmfest.ru

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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