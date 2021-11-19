Объявлены победители кинофестиваля «ИРИДА»
Российско-Британский кинофестиваль «ИРИДА» (SIFFA) проводился в Сочи в шестой раз. Международный кинофорум завершился награждением победителей конкурсов.
Кинофестиваль «ИРИДА» (SIFFA) – российско-британский культурный проект, который реализуется с 2016 года. В этом году популярный Сочинский кинофорум проводили с 5 по 9 ноября в онлайн-формате из-за ковидных ограничений. В программе были не только показы конкурсных и внеконкурсных фильмов, но и творческие вечера, а также мастер-классы.
Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась 9 ноября в Бальном зале отеля Radisson Collection Paradise Resort. Ведущие церемонии закрытия кинофорума Анна Миклош и Максим Колосов напомнили основные моменты фестиваля, который стал подарком для ценителей искусства. После представления членов жюри из России, Великобритании, Казахстана, Киргизии и Канады произошло долгожданное событие – награждение победителей трёх конкурсов.
Кульминацией стало объявление названия лучшего игрового полнометражного фильма – «Тыгын Дархан» Никиты Аржакова. В основе сюжета кинокартины, созданной в Якутии, исторические события на рубеже XVI–XVII веков.
Приз имени Веры Глаголевой за лучший дебютный полнометражный фильм получил индийский режиссёр Крипал Калита.
Лучший короткометражный фильм – «Сайти, сын Зоули», снятый в Ингушетии. Режиссёр-постановщик киноновеллы и автор сценария – Амур Амерханов
Лучший документальный фильм – «Пианист из Рамаллы» Авиды Ливни (Израиль).
Председатель жюри основного конкурса Наталья Бондарчук отметила, что в этом году из сотен заявок отобраны замечательные работы. Перед вручением наград она воскликнула:
«Это счастье – награждать создателей хороших фильмов»
- Лучшая режиссёрская работа – Бахтияр Фатах за «09» (первый иракский фильм в жанре триллер).
- Лучший сценарий – авторы сценария фильма «Предупреждение» (США): Агата Александер, Джейсон Кей, Роб Майклсон.
- Лучшая операторская работа – Юрий Бережнёв, оператор фильма «Тыгын Дархан».
- Лучшая работа художника-постановщика – Петр Бояркин, художник-постановщик фильма «Тыгын Дархан».
- Лучшая женская роль – актриса Шива Рани Калита, сыгравшая в фильме «Мост» (Индия).
- Лучшая мужская роль – Толепберген Байсакалов, исполнивший главную роль в фильме «Огонь» Айжана Касымбека (Казахстан).
- Лучшее музыкальное сопровождение – Роб Маршалл, написавший музыку для британского фильма «Семь часов на земле» Патриции Шарп.
- Специального приза жюри был удостоен Владимир Алеников за фильм «Небесная команда» (Россия).
Специальные дипломы получили режиссёры:
- Анатолий Бальчев за многолетнюю преданность своему кинопроекту «Пассажир» из Сан-Франциско» (Россия–США).
- Галина Уразова за лучшую работу звукорежиссёра в фильме «Капкан» (Россия).
- Дарья Биневская за самый добрый фильм – «Африка» (Россия).
Обладателем приза президента SIFFA стали создатели кино-перформанса «Звуки черкесского (адыгского) языка и трансформация квадрата Малевича» из Кабардино-Балкарии.
Дипломом прессы награжден фильм «Предупреждение» режиссёра Агаты Александер (США).
Более подробную информацию о фестивале можно узнать на сайте SIFFA.