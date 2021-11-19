Объявлены победители кинофестиваля «ИРИДА»

Российско-Британский кинофестиваль «ИРИДА» (SIFFA) проводился в Сочи в шестой раз. Международный кинофорум завершился награждением победителей конкурсов.

Кинофестиваль «ИРИДА» (SIFFA) – российско-британский культурный проект, который реализуется с 2016 года. В этом году популярный Сочинский кинофорум проводили с 5 по 9 ноября в онлайн-формате из-за ковидных ограничений. В программе были не только показы конкурсных и внеконкурсных фильмов, но и творческие вечера, а также мастер-классы.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась 9 ноября в Бальном зале отеля Radisson Collection Paradise Resort. Ведущие церемонии закрытия кинофорума Анна Миклош и Максим Колосов напомнили основные моменты фестиваля, который стал подарком для ценителей искусства. После представления членов жюри из России, Великобритании, Казахстана, Киргизии и Канады произошло долгожданное событие – награждение победителей трёх конкурсов.

Кульминацией стало объявление названия лучшего игрового полнометражного фильма – «Тыгын Дархан» Никиты Аржакова. В основе сюжета кинокартины, созданной в Якутии, исторические события на рубеже XVI–XVII веков.

Приз имени Веры Глаголевой за лучший дебютный полнометражный фильм получил индийский режиссёр Крипал Калита.

Лучший короткометражный фильм – «Сайти, сын Зоули», снятый в Ингушетии. Режиссёр-постановщик киноновеллы и автор сценария – Амур Амерханов

Лучший документальный фильм – «Пианист из Рамаллы» Авиды Ливни (Израиль).

Фото с церемонии награждения

Председатель жюри основного конкурса Наталья Бондарчук отметила, что в этом году из сотен заявок отобраны замечательные работы. Перед вручением наград она воскликнула:

«Это счастье – награждать создателей хороших фильмов»

Лучшая режиссёрская работа – Бахтияр Фатах за «09» (первый иракский фильм в жанре триллер).

– Бахтияр Фатах за «09» (первый иракский фильм в жанре триллер). Лучший сценарий – авторы сценария фильма «Предупреждение» (США): Агата Александер, Джейсон Кей, Роб Майклсон.

– авторы сценария фильма «Предупреждение» (США): Агата Александер, Джейсон Кей, Роб Майклсон. Лучшая операторская работа – Юрий Бережнёв, оператор фильма «Тыгын Дархан».

Юрий Бережнёв, оператор фильма «Тыгын Дархан». Лучшая работа художника-постановщика – Петр Бояркин, художник-постановщик фильма «Тыгын Дархан».

Петр Бояркин, художник-постановщик фильма «Тыгын Дархан». Лучшая женская роль – актриса Шива Рани Калита, сыгравшая в фильме «Мост» (Индия).

актриса Шива Рани Калита, сыгравшая в фильме «Мост» (Индия). Лучшая мужская роль – Толепберген Байсакалов, исполнивший главную роль в фильме «Огонь» Айжана Касымбека (Казахстан).

– Толепберген Байсакалов, исполнивший главную роль в фильме «Огонь» Айжана Касымбека (Казахстан). Лучшее музыкальное сопровождение – Роб Маршалл, написавший музыку для британского фильма «Семь часов на земле» Патриции Шарп.

Роб Маршалл, написавший музыку для британского фильма «Семь часов на земле» Патриции Шарп. Специального приза жюри был удостоен Владимир Алеников за фильм «Небесная команда» (Россия).

Специальные дипломы получили режиссёры:

Анатолий Бальчев за многолетнюю преданность своему кинопроекту «Пассажир» из Сан-Франциско» (Россия – США).

США). Галина Уразова за лучшую работу звукорежиссёра в фильме «Капкан» (Россия).

Дарья Биневская за самый добрый фильм – «Африка» (Россия).

Фото с церемонии награждения

Обладателем приза президента SIFFA стали создатели кино-перформанса «Звуки черкесского (адыгского) языка и трансформация квадрата Малевича» из Кабардино-Балкарии.

Дипломом прессы награжден фильм «Предупреждение» режиссёра Агаты Александер (США).

Более подробную информацию о фестивале можно узнать на сайте SIFFA.