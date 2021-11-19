Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Объявлены победители кинофестиваля «ИРИДА»

Объявлены победители кинофестиваля «ИРИДА»

19 ноября 2021 16:27 Проверено редакцией
Объявлены победители кинофестиваля «ИРИДА»

Российско-Британский кинофестиваль «ИРИДА» (SIFFA) проводился в Сочи в шестой раз. Международный кинофорум завершился награждением победителей конкурсов.

Кинофестиваль «ИРИДА» (SIFFA) – российско-британский культурный проект, который реализуется с 2016 года. В этом году популярный Сочинский кинофорум проводили с 5 по 9 ноября в онлайн-формате из-за ковидных ограничений. В программе были не только показы конкурсных и внеконкурсных фильмов, но и творческие вечера, а также мастер-классы.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась 9 ноября в Бальном зале отеля Radisson Collection Paradise Resort. Ведущие церемонии закрытия кинофорума Анна Миклош и Максим Колосов напомнили основные моменты фестиваля, который стал подарком для ценителей искусства. После представления членов жюри из России, Великобритании, Казахстана, Киргизии и Канады произошло долгожданное событие – награждение победителей трёх конкурсов.

Кульминацией стало объявление названия лучшего игрового полнометражного фильма – «Тыгын Дархан» Никиты Аржакова. В основе сюжета кинокартины, созданной в Якутии, исторические события на рубеже XVI–XVII веков.

Приз имени Веры Глаголевой за лучший дебютный полнометражный фильм получил индийский режиссёр Крипал Калита.

Лучший короткометражный фильм «Сайти, сын Зоули», снятый в Ингушетии. Режиссёр-постановщик киноновеллы и автор сценария – Амур Амерханов

Лучший документальный фильм – «Пианист из Рамаллы» Авиды Ливни (Израиль).

Объявлены победители кинофестиваля «ИРИДА»
Фото с церемонии награждения

Председатель жюри основного конкурса Наталья Бондарчук отметила, что в этом году из сотен заявок отобраны замечательные работы. Перед вручением наград она воскликнула:

«Это счастье награждать создателей хороших фильмов»

  • Лучшая режиссёрская работа – Бахтияр Фатах за «09» (первый иракский фильм в жанре триллер).
  • Лучший сценарий – авторы сценария фильма «Предупреждение» (США): Агата Александер, Джейсон Кей, Роб Майклсон.
  • Лучшая операторская работа Юрий Бережнёв, оператор фильма «Тыгын Дархан».
  • Лучшая работа художника-постановщика Петр Бояркин, художник-постановщик фильма «Тыгын Дархан».
  • Лучшая женская роль актриса Шива Рани Калита, сыгравшая в фильме «Мост» (Индия).
  • Лучшая мужская роль – Толепберген Байсакалов, исполнивший главную роль в фильме «Огонь» Айжана Касымбека (Казахстан).
  • Лучшее музыкальное сопровождение Роб Маршалл, написавший музыку для британского фильма «Семь часов на земле» Патриции Шарп.
  • Специального приза жюри был удостоен Владимир Алеников за фильм «Небесная команда» (Россия).

Специальные дипломы получили режиссёры:

  • Анатолий Бальчев за многолетнюю преданность своему кинопроекту «Пассажир» из Сан-Франциско» (РоссияСША).
  • Галина Уразова за лучшую работу звукорежиссёра в фильме «Капкан» (Россия).
  • Дарья Биневская за самый добрый фильм «Африка» (Россия).
Объявлены победители кинофестиваля «ИРИДА»
Фото с церемонии награждения

Обладателем приза президента SIFFA стали создатели кино-перформанса «Звуки черкесского (адыгского) языка и трансформация квадрата Малевича» из Кабардино-Балкарии.

Дипломом прессы награжден фильм «Предупреждение» режиссёра Агаты Александер (США).

Более подробную информацию о фестивале можно узнать на сайте SIFFA.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Теперь даже тёртые кабачки после морозилки не превращаются в кашу: секрет узнал у звезды «Битвы шефов»
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
Чайные пакетики кидаю в чугунную сковороду и «тушу» полчаса: старый нагар отлетает от струи воды
7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»
Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»
«Первый отдел» установил рекорд российского ТВ: Семенов из «Невского» глотает пыль за Брагиным и Шибановым
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
От любви до ненависти один шаг, а до теста еще ближе: угадайте 6 фильмов СССР по цитате об отношениях
«Хочу простую человеческую котлету! И пройти тест без ошибок»: вспомните фильмы СССР по цитате об этом блюде
«Интерстеллар», безусловно, крутой, но точно не самый «прибыльный»: зато эти 3 фильма Нолана урвали по $1 000 000 000+
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше