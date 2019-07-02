Объявлены победители 5-го Московского еврейского кинофестиваля
Торжественная церемония награждения победителей прошла 30 июня в кинотеатре «Космос». Закончился вечер показом фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».
Жюри 5-го МЕКФ определило победителей в пяти номинациях:
- Лучший фильм - «Неортодокс», режиссер Элиран Малка;
- Лучший полнометражный документальный фильм - «Адвокат», режиссер Рэйчел Ли Джонс;
- Лучший короткометражный документальный фильм - «Сын моего отца», режиссер Гиллель Рейт;
- Лучший короткометражный игровой фильм - «Травелог Тель-Авив», режиссер Самюэл Патти;
- Приз жюри - «В прах», режиссер Шон Снайдер.
Приз имени Якова Каллера за лучший российский фильм года на еврейскую тематику получила картина Алексея Федорченко «Война Анны». Впервые был вручен специальный приз «Выбор оргкомитета 5-го Московского еврейского кинофестиваля» режиссеру Нине Пэйли, автору анимационного полнометражного фильма «Седер-Мазохизм». Главный раввин России Берл Лараз вручил режиссеру фильма «Сефарад» Луису Исмаэлю специальный приз 5-го Московского еврейского фестиваля «За вклад в сохранение сефардской культуры и истории». Напомним, что на открытии 5-го МЕКФ общественный совет фестиваля вручил почетный приз за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России режиссеру Дмитрию Астрахану. Жюри 5-го МЕКФ возглавил Тимур Вайнштейн, под его председательством работали члены жюри основного конкурса Артем Васильев, Нигина Сайфуллаева, Стивен Мао, Светлана Устинова, Никита Лаврецкий, Жаклин Семха Гмах, Ник Холдсворт; члены жюри документального кино Евгений Гиндилис, Георгий Молодцов, Денис Катаев; члены жюри короткометражного игрового кино Дмитрий Якунин, Кирилл Васильев и Янна Буряк.