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Киноафиша События Мировая премьера кинотриптиха Бориса Юхананова в КАРО.Арт

Мировая премьера кинотриптиха Бориса Юхананова в КАРО.Арт

16 февраля 2022 15:51 Проверено редакцией
Мировая премьера кинотриптиха Бориса Юхананова в КАРО.Арт

6 марта проект КАРО.Арт и Электротеатр Станиславский представляют мировую премьеру кинотриптиха Бориса Юхананова по пьесе Андрея Вишневского «Безумный ангел Пиноккио». Фильм сделан на основе спектакля Электротеатра Станиславский «Пиноккио», лауреата Национальной премии «Золотая Маска»-2021. 

Хирург Джеппетто и его ассистент Вишня принимают в Волшебном Лесу роды: рожденный Древом Человечек донашивается в колбе в лаборатории Джеппетто, а затем сбегает. Пережив не одно опасное приключение, Пиноккио возвращается домой, засыпает у жаровни и сгорает дотла. Джеппетто восстанавливает Пиноккио; делает ему новые ноги и отводит его в Волшебный Лес, где Пиноккио одевают в тонкое одеяние из лесного вещества, а сам уходит в город и меняет свой плащ на Азбуку для Пиноккио.

C 18 марта картина выходит в прокат эксклюзивно в сети городов КАРО: Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте.

Мировая премьера кинотриптиха Бориса Юхананова в КАРО.Арт

Режиссер Борис Юрьевич рассказывает о картине:

Путь Пиноккио – это путь ангелической души, попадающей в срединный мир, то есть мир, в котором человеческое вытеснено нечеловеческим. Чистая душа деревянного человечка принимает на себя миазмы этой действительности. А театр есть то увеличительное стекло, которое огонь этих выделений превращает в пламя. Но безумный ангел Пиноккио проходит сквозь это пламя и в нем, как это положено в сказках, образуется сознание, с которым уже ничего никому нельзя сделать. «Пиноккио» – это история о неуничтожимой чистоте, выдержавшей натиск манипулятивной действительности. В фильмическом языке мы стремились соединить необходимую красоту, выращенную в театре, и ту спектакулярность, что должна присутствовать в сказке и без чего в кино не будет и не может, как мне кажется, произойти чуда идентификации. Даже если это кино сделано в том режиме концентрации, которую сегодня позволяет нам время. Все снято в павильоне.

Мировая премьера кинотриптиха Бориса Юхананова в КАРО.АртМировая премьера кинотриптиха Бориса Юхананова в КАРО.Арт

О фильме

Кинотриптих Бориса Юхананова по пьесе Андрея Вишневского «Безумный ангел Пиноккио»

Часть 1. Лес (1’20);

Часть 2. Спектакль (1’45);

Часть 3. Театр (1’10).

Общее время триптиха – 4’15

Фильм сделан на основе спектакля Электротеатра Станиславский «Пиноккио», лауреата Национальной премии «Золотая Маска»-2021.

В главной роли (Пиноккио): Мария Беляева

В фильме также заняты молодые звезды театра и кино Антон Лапенко, Борис Дергачев, Дмитрий Чеботарев и Антон Филипенко

Билеты и подробное расписание уже на сайте.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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