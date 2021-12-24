Milka поддержит фигурное катание в России

Компания «Мон’дэлис Русь» (группа Mondelēz International) оказывает поддержку российским спортсменам и выступает в качестве официального партнера Чемпионата России по фигурному катанию.

Фигурное катание – один из самых завораживающих видов спорта, включающий в себя как необходимость высокой степени координации, так и выполнение различных гимнастических и художественных приемов.

Сила и красота в этом виде спорта не перестают восхищать!

Благодаря фигурному катанию, зимний сезон ассоциируется не только с праздничной суетой, но и с захватывающим соревнованием на льду.

Компания «Мон’дэлис Русь» (группа Mondelēz International) оказывает поддержку российским спортсменам и выступает в качестве официального партнера Чемпионата России по фигурному катанию. Milka гордится нашими спортсменами и желает им красивых побед!

Следите за мастерскими пируэтами любимых фигуристов на льду вместе с нежнейшим шоколадом Milka!