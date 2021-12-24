Milka поддержит фигурное катание в России
Компания «Мон’дэлис Русь» (группа Mondelēz International) оказывает поддержку российским спортсменам и выступает в качестве официального партнера Чемпионата России по фигурному катанию.
Фигурное катание – один из самых завораживающих видов спорта, включающий в себя как необходимость высокой степени координации, так и выполнение различных гимнастических и художественных приемов.
Сила и красота в этом виде спорта не перестают восхищать!
Благодаря фигурному катанию, зимний сезон ассоциируется не только с праздничной суетой, но и с захватывающим соревнованием на льду.
Компания «Мон’дэлис Русь» (группа Mondelēz International) оказывает поддержку российским спортсменам и выступает в качестве официального партнера Чемпионата России по фигурному катанию. Milka гордится нашими спортсменами и желает им красивых побед!
Следите за мастерскими пируэтами любимых фигуристов на льду вместе с нежнейшим шоколадом Milka!