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Киноафиша События Milka поддержит фигурное катание в России

Milka поддержит фигурное катание в России

24 декабря 2021 16:41 Проверено редакцией
Milka поддержит фигурное катание в России

Компания «Мон’дэлис Русь» (группа Mondelēz International) оказывает поддержку российским спортсменам и выступает в качестве официального партнера Чемпионата России по фигурному катанию.

Фигурное катание – один из самых завораживающих видов спорта, включающий в себя как необходимость высокой степени координации, так и выполнение различных гимнастических и художественных приемов.

Сила и красота в этом виде спорта не перестают восхищать!

Благодаря фигурному катанию, зимний сезон ассоциируется не только с праздничной суетой, но и с захватывающим соревнованием на льду.

Компания «Мон’дэлис Русь» (группа Mondelēz International) оказывает поддержку российским спортсменам и выступает в качестве официального партнера Чемпионата России по фигурному катанию. Milka гордится нашими спортсменами и желает им красивых побед!

Следите за мастерскими пируэтами любимых фигуристов на льду вместе с нежнейшим шоколадом Milka!

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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