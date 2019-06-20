Международный кинофестиваль Peterhof Film Festival

В течение трех дней с 28 по 30 июня 2019 года зрители увидят 5 полнометражных фильмов, а также 7 программ короткометражного кино и анимации в залах Культурного центра «Каскад» (Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Царицынская, д 2, тел. 450-79-10). Зрители смогут увидеть 48 фильмов из 18 стран, включая 36 премьерных показов, из них 3 фильма будут впервые показаны зрителям (Мировые премьеры). Каждый фильм программы Peterhof Film Festival заслуживает отдельного разговора, так как большинство фильмов – участники крупнейший кинофестивалей мира: Каннского, Санденс, Клермон-Ферран и пр. Однако особое внимание стоит обратить на уникальную программу среднеметражного игрового кино (фильмы свыше 20 до 40 минут включительно). Дело в том, что фильмы подобного хронометража редко доходят до зрителя, так как большинство фестивалей показывают либо короткие метры (до 20 минут), либо полнометражные фильмы (свыше 60 минут). Поэтому программа среднеметражного игрового кино Peterhof Film Festival собрала исключительно премьерные показы, среди которых нужно выделить Восточно-Европейскую премьеру фильма “Any Wednesday” - дебюта в игровом кино Allie Light - одной из самых титулованных женщин-документалистов в мире, обладательницы премий Оскар, Эмми, награды фестиваля Санденс. Потрясает в дебюте Allie Light то, что он состоялся в возрасте…84 лет! На другом полюсе программы – дебют совсем молодого сирийского режиссера Hazem Zaidan, мировая премьера которого состоится в рамках Peterhof Film Festival. Сирийский фильм «Fisheye», что удивительно, говорит не об ужасах войны, а поэтично исследует многогранные взаимоотношения влюбленных. Торжественное открытие кинофестиваля состоится 28 июня в 19.00. Подведение итогов, награждение и церемония закрытия состоятся 30 июня в 19.00 в большом зале «Каскада» Вход на все показы бесплатный.