Международный кинофестиваль «FESTPRO» пройдет с 13 по 19 мая 2019 года в нескольких городах России

Фестиваль способствует укреплению нравственности в зрителях. Задачами кинофестивалей также является поддержка кинематографистов и популяризация кинематографа в регионах. На фестиваль принимаются фильмы любого жанра. Будут отдельные программы для фильмов о правах человека, фильмы для детей, анимационные фильмы. Также принимаются и музыкальные клипы. Фестиваль проводится с целью сбора средств для художественного фильма «Сила добра» кинокомпании «Катарсис». Большая часть доходов от взносов фестиваля пойдет на производство фильма «Сила добра». Часть средств покроет организационные расходы, а часть средств будет направлена в благотворительный фонд для больных детей. Фестиваль способствует социальным переменам и поощряет культурное разнообразие и взаимодействие между народами. Организаторы фестиваля поддерживают не только лучшие образцы классического кинопроизводства, но и экспериментальные работы, которые открывают новые формы без повествования и переходят на видеоискусство. Все фильмы будут рассмотрены по мере их поступления, а лучшие в каждой категории будут выбраны для показа на фестивале. Фильмы полуфиналистов не будут показаны, но получат лавры кинофестиваля. Жюри из профессионалов киноотрасли рассмотрят финалистов и выберут победителей.

Правила и условия:

На Фестиваль принимаются полнометражные фильмы (любые темы и жанры) от 60 минут, короткометражные фильмы (любые темы и жанры) до 40 минут.

Фильм может быть любого года производства, премьеры не требуется.

Принимаются работы из любых стран мира.

Для русских фильмов английские субтитры не обязательны. Фестиваль открыт для кинематографистов со всего мира.

Отправить заявку можно только через платформу filmfreeway.com, оплатив взнос, указанный на сайте в зависимости от номинации и дедлайна. Взнос не гарантирует отбор работ в конкурсную программу и не возвращается, даже если Вы решите снять свой фильм с фестиваля.

Все права (включая музыку, литературную основу) должны быть очищены. Создатели фильма несут полную ответственность за соблюдения прав.

Вы можете отправить заявку только через платформу filmfreeway.com