Международный кинофестиваль «FESTPRO» пройдет с 13 по 19 мая 2019 года в нескольких городах России
Международный кинофестиваль «FESTPRO» пройдет в нескольких городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Владимире с 13 по 19 мая 2019.
Фестиваль способствует укреплению нравственности в зрителях. Задачами кинофестивалей также является поддержка кинематографистов и популяризация кинематографа в регионах. На фестиваль принимаются фильмы любого жанра. Будут отдельные программы для фильмов о правах человека, фильмы для детей, анимационные фильмы. Также принимаются и музыкальные клипы. Фестиваль проводится с целью сбора средств для художественного фильма «Сила добра» кинокомпании «Катарсис». Большая часть доходов от взносов фестиваля пойдет на производство фильма «Сила добра». Часть средств покроет организационные расходы, а часть средств будет направлена в благотворительный фонд для больных детей. Фестиваль способствует социальным переменам и поощряет культурное разнообразие и взаимодействие между народами. Организаторы фестиваля поддерживают не только лучшие образцы классического кинопроизводства, но и экспериментальные работы, которые открывают новые формы без повествования и переходят на видеоискусство. Все фильмы будут рассмотрены по мере их поступления, а лучшие в каждой категории будут выбраны для показа на фестивале. Фильмы полуфиналистов не будут показаны, но получат лавры кинофестиваля. Жюри из профессионалов киноотрасли рассмотрят финалистов и выберут победителей.
Правила и условия:
- На Фестиваль принимаются полнометражные фильмы (любые темы и жанры) от 60 минут, короткометражные фильмы (любые темы и жанры) до 40 минут.
- Фильм может быть любого года производства, премьеры не требуется.
- Принимаются работы из любых стран мира.
- Для русских фильмов английские субтитры не обязательны. Фестиваль открыт для кинематографистов со всего мира.
- Отправить заявку можно только через платформу filmfreeway.com, оплатив взнос, указанный на сайте в зависимости от номинации и дедлайна. Взнос не гарантирует отбор работ в конкурсную программу и не возвращается, даже если Вы решите снять свой фильм с фестиваля.
- Все права (включая музыку, литературную основу) должны быть очищены. Создатели фильма несут полную ответственность за соблюдения прав.
Вы можете отправить заявку только через платформу filmfreeway.com