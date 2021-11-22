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Киноафиша События Международный фестиваль коротких метров «Moscow Shorts» приглашает на завершающие показы в 2021 году

Международный фестиваль коротких метров «Moscow Shorts» приглашает на завершающие показы в 2021 году

22 ноября 2021 14:21 Проверено редакцией
Международный фестиваль коротких метров «Moscow Shorts» приглашает на завершающие показы в 2021 году

В Санкт-Петербурге и Москве показы шести уникальных картин пройдут в конце ноября.

Фестиваль будет проводиться в кинотеатре «Москино Космос» в Москве 24 ноября в 21:30 и в кинотеатре «Художественный» в Санкт-Петербурге 30 ноября в 19:30. У москвичей будет возможность обсудить фильмы с лектором фестиваля Ламарой Карчава.

В ноябре фестиваль представит номинантов из Франции, России, Сингапура, Турции и 2 картины из Германии. Всего вас ожидает шесть фильмов-победителей в разных категориях: игровое, документальное и анимационное кино.

На последнем показе 2021 года зрители смогут увидеть, чем обернётся встреча молодого человека со своим биологическим отцом («Deus Ex Machina/Бог из машины»), узнать, что предпримет конструктор воздушных змеев в ситуации безветрия («Ветер»), посмотреть, как владельцы крупного бизнеса в период карантина прощались с магазином, созданным своими руками («Сегодня последний день»), выяснить, смогут ли рядом друг с другом ужиться необщительная девушка и секс-работница («Мертвая зона»), понаблюдать за путешествием главной героини по местам прошлого («Где-то еще») и проследить за тем, как учительница без водительских прав будет возить своих учеников в отдаленную школу («Школьный автобус»).

Показы проводятся на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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