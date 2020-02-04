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Киноафиша События Little Big и актер Элайджа Вуд станцевали знаменитый танец Skibidi на премьере хоррора "Иди к папочке" в Лос-Анджелесе

Little Big и актер Элайджа Вуд станцевали знаменитый танец Skibidi на премьере хоррора "Иди к папочке" в Лос-Анджелесе

4 февраля 2020 15:31 Проверено редакцией
Little Big и актер Элайджа Вуд станцевали знаменитый танец Skibidi на премьере хоррора "Иди к папочке" в Лос-Анджелесе

3 февраля в Лос-Анджелесе состоялась премьера остросюжетного комедийного хоррора "Иди к папочке", главную роль в котором сыграл актер Элайджа Вуд («Властелин колец», «Маньяк»). Гостями премьеры стали участники знаменитой российской группы "Little Big" Илья Прусикин (Ильич) и Софья Таюрская. Российские музыканты и голливудский актер вместе представили картину, а после станцевали свой знаменитый танец Skibidi.

По сюжету фильма Норвал (Элайджа Вуд) - ди-джей из Лос-Анджелеса, который получает приглашение навестить своего отца Брайана (Стивен Макхетти). Как только Норвал прибывает в изолированный домик Брайана, он обнаруживает, что воссоединиться с циничным стариком и вписаться в жизнь своего отца будет нелегко.

Картина является режиссерским дебютом известного продюсера Анта Тимпсона. Продюсерами выступили Дэниэл Бекерман («Я иду искать», «Омен: Перерождение», «Ведьма», «И гаснет свет») и Лия Буман («Астрал 3», «Вне себя»).

В России премьера запланирована на 27 февраля.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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