Какие фильмы покажут на фестивале документального кино Швейцарии SWISSDOCS

В рамках фестиваля немецкоязычных фильмов DACH FEST в Санкт-Петербурге пройдет блок документального кино Швейцарии под названием SWISSDOCS . Показы пройдут с 7 по 10 марта в Охта Lab, а попасть на них можно будет по предварительной регистрации.

7 марта (четверг), 19:00

«Сияние» (Glow)

Режиссёр Габриэль Баур / Швейцария / 2017 год / 100 минут / 18+ Фильм режиссера-документалиста Габриэль Баур о легендарной поп-иконе Швейцарии времен 1960-80-х годов Леди Шиве. Это — творческий псевдоним Ирэн Стауб, для которой благодаря харизме и самоуверенности были открыты все двери музыкального андеграунда, революционного дизайна и мира кинематографа «новой волны». Леди Шива стала пионером швейцарской модной индустрии, иконой стиля, музой Мика Джаггера, Федерико Феллини и многих других звёзд «новой культуры» Европы конца 60-х. Ирэн Стауб ушла из жизни слишком молодой: она погибла в автокатастрофе в Таиланде при загадочных обстоятельствах.

Перед показом фильма «Сияние» состоится лекция историка моды Марины Скульской на тему: «Ирэн Стауб, икона 1980-х и 2020-х».

8 марта (пятница), 19:00

«Gotthard — Одна жизнь, одна душа» (Gotthard — One Life, One Soul)

Режиссёр Кевин Мерц / Швейцария / 2017 год / 95 минут / 16+ Это ода любимой группе молодости режиссера, культовой Gotthard. В начале 1990-х два молодых рокера — Стив Ли и Лео Леони — основали одну из самых успешных швейцарских групп всех времен. Двадцать пять лет спустя Лео, Хена, Марк и Фредди вместе с новым вокалистом Ником до сих пор играют на концертах по всему миру с той же страстью. Между концертами, студиями звукозаписи и с помощью очень богатых архивов они рассказывают нам свою бурную историю.

9 марта (суббота), 19:00

«Фердинанд Ходлер – Я вижу сердцем» (Ferdinand Hodler — Das Herz ist mein Auge)

Режиссёр Хайнц Бютлер / Швейцария / 2004 год / 74 минуты / 16+

Перед показом документального фильма «Фердинанд Ходлер – Я вижу сердцем» состоится презентация книги «Фердинанд Ходлер. Взгляд из России» и лекция «Портрет на фоне эпохи». Сам фильм - это первая масштабная документальная картина, рассказывающая историю великого художника Фердинанда Ходлера (1853–1918), крупного национального деятеля в истории швейцарского искусства. Ходлер родился в XIX веке в Берне и проделал огромный путь от бедного сироты до знаменитого живописца, чья картина «Вильгельм Телль» стала культовым произведением швейцарского искусства. Выдающиеся авторы, такие как писатель Петер Биксель и художник Рудольф Шиндлер, объясняют в фильме то, что делает картины Ходлера такими знаковыми.

10 марта (воскресенье), 19:00

«Пока мечты не заканчиваются» (Bis ans Ende der Träume)

Режиссёр Вилфрид Мейхтри / Швейцария / 2018 год / 82 минуты / 16+ Картина рассказывает об одной из самых красивых и талантливых пар швейцарской визуальной культуры второй половины XX века — швейцарской журналистки, художницы и общественного деятеля Катарины фон Аркс (1928–2013) и французского фотографа и путешественника Фредди Дрилона. В авантюрных путешествиях по южным морям они влюбляются друг в друга и получают международную известность благодаря своим книгам, фотографиям и фильмам. Поселившись в средневековых руинах в Роменмотье (Romainmôtier), Швейцария, их отношения подвергаются драматическим испытаниям. Их любовь и жизнь поставлены на карту.