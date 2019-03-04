IX кинофестиваль "ЗА!" пройдет в Челябинске с 9 по 23 марта

Старую пластиковую бочку режу по бокам — и получаю многоэтажную грядку: в магазине такой цены не сложат

Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле

Эти 4 слова растопят сердце любой кокетки – запомните и передайте совет психолога холостым друзьям: «Результат проверен жизнью»

В этом детективе по Агате Кристи всего 3 серии, а он «на голову выше» многих: не поверите, но его снял Доктор Хаус

Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»

95% критиков в восторге от этой «уморительно смешной» новинки с Джоном Синой: до российских экранов шедевр доберется 10 сентября

«Первый отдел» установил рекорд российского ТВ: Семенов из «Невского» глотает пыль за Брагиным и Шибановым

«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой

Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»

Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей