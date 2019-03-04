IX кинофестиваль "ЗА!" пройдет в Челябинске с 9 по 23 марта
36 фильмов конкурсной и внеконкурсной программ. 500 заявок и более сотни участников. 2 кинотеатра. Одна фестивальная неделя.
С 19 по 23 марта режиссеры, актеры, операторы и сценаристы станут гостями Челябинска и смогут лично рассказать зрителям задумку и идеи своих работ. А пока можно ознакомиться с программой фестиваля и с фильмами, которые ожидают зрителей на этом мероприятии.
Программа X кинофестиваля «ЗА» — 2019
- Яна Алекперова — Бабочки летают зимой (мелодрама, Челябинск)
- Максим Куликов — Тише (семейный, Екатеринбург)
- Руслан Юлтаев — Внеклассный урок (социальная драма, Уфа)
- Роман Баранов — Страх (комедия, Москва)
- Анна Крицкая — Дубак (семейный, Екатеринбург)
- Влад Куракин — Противостояние (документальный, Санкт-Петербург)
- Туркова Евгения — Счастье есть (мюзикл, Новосибирск)
- Андрей Соколов — Товарищ со звезд (фантастика, Москва)
- Алена Корчагина — Трудности перехода (черная комедия, Санкт-Петербург)
- Клавдия Бершадская — Миссия (документальный, Москва)
- Дарья Коледова — Злой мальчик (драма, Санкт-Петербург)
- Ульяна Ремезова, Глеб Звонарёв — Сегодня (драма, Челябинск)
- Сергей Дьячковский — Ленин день (комедия, Москва)
- Максим Елагин — Учитель (драма, Санкт-Петербург)
- Ольга Арлаускас — #ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных (документальный, Москва)
- Илья Ермолов — Худрук (Драмеди, Москва)
- Юра Сысоев — Притча о маленьком зле (драма, Москва)
- Елизавета Шереметьева — Боевая кукла (документальный, Москва)
- Обитель (Челябинск)
- Андрей Огородников — Невиданное (драма, Йошкар-Ола)
- 29 (Челябинск)
- Олеся Лоскова — Зимняя помощь (социальная драма, Санкт-Петербург)
- Илья Вейцман — Начальник кладбища (документальный, Санкт-Петербург)
- Кузовков Александр — Всё важное происходит сейчас (социальная драма, Омск)
- Евгения Серебренникова — Краски (социальная драма, Москва)
- Николай Забродин — Баграм (драма, Москва)
- Лолита Наранович — Юшка (драма, Москва)
- Дмитрий Вологдин — Территория успеха (документальный, Санкт-Петербург)
- Zug zwang (Челябинск)
- Если друг оказался вдруг (Челябинск)
- Никита Ордынский — Ваши Документы (драма-триллер, Москва)
- Тимур Джураев — Рикошет (комедия, Москва)
- Виталий Мазурик — Луч надежды (драма, Раквере, Эстония)
- Михайленко Ксения — Until dawn (семейный, Санкт-Петербург)
- Suchana Saha — Maa Tuki (анимация, Kolkata)
- Света Ибатуллина — Дима (драма, комедия Москва)