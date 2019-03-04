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Киноафиша События IX кинофестиваль "ЗА!" пройдет в Челябинске с 9 по 23 марта

IX кинофестиваль "ЗА!" пройдет в Челябинске с 9 по 23 марта

4 марта 2019 13:21 Проверено редакцией
IX кинофестиваль "ЗА!" пройдет в Челябинске с 9 по 23 марта

36 фильмов конкурсной и внеконкурсной программ. 500 заявок и более сотни участников. 2 кинотеатра. Одна фестивальная неделя. 

С 19 по 23 марта режиссеры, актеры, операторы и сценаристы станут гостями Челябинска и смогут лично рассказать зрителям задумку и идеи своих работ. А пока можно ознакомиться с программой фестиваля и с фильмами, которые ожидают зрителей на этом мероприятии.

Программа X кинофестиваля «ЗА» — 2019

IX кинофестиваль "ЗА!" пройдет в Челябинске с 9 по 23 марта
  • Яна АлекпероваБабочки летают зимой (мелодрама, Челябинск)
  • Максим КуликовТише (семейный, Екатеринбург)
  • Руслан ЮлтаевВнеклассный урок (социальная драма, Уфа)
  • Роман БарановСтрах (комедия, Москва)
  • Анна КрицкаяДубак (семейный, Екатеринбург)
IX кинофестиваль "ЗА!" пройдет в Челябинске с 9 по 23 марта
  • Влад Куракин — Противостояние (документальный, Санкт-Петербург)
  • Туркова Евгения — Счастье есть (мюзикл, Новосибирск)
  • Андрей Соколов — Товарищ со звезд (фантастика, Москва)
IX кинофестиваль "ЗА!" пройдет в Челябинске с 9 по 23 марта
  • Алена Корчагина — Трудности перехода (черная комедия, Санкт-Петербург)
  • Клавдия Бершадская — Миссия (документальный, Москва)
  • Дарья Коледова — Злой мальчик (драма, Санкт-Петербург)
  • Ульяна Ремезова, Глеб Звонарёв — Сегодня (драма, Челябинск)
  • Сергей Дьячковский — Ленин день (комедия, Москва)
  • Максим Елагин — Учитель (драма, Санкт-Петербург)
IX кинофестиваль "ЗА!" пройдет в Челябинске с 9 по 23 марта
  • Ольга Арлаускас — #ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных (документальный, Москва)
  • Илья Ермолов — Худрук (Драмеди, Москва)
IX кинофестиваль "ЗА!" пройдет в Челябинске с 9 по 23 марта
  • Юра Сысоев — Притча о маленьком зле (драма, Москва)
  • Елизавета Шереметьева — Боевая кукла (документальный, Москва)
  • Обитель (Челябинск)
  • Андрей Огородников — Невиданное (драма, Йошкар-Ола)
  • 29 (Челябинск)
  • Олеся Лоскова — Зимняя помощь (социальная драма, Санкт-Петербург)
IX кинофестиваль "ЗА!" пройдет в Челябинске с 9 по 23 марта
  • Илья Вейцман — Начальник кладбища (документальный, Санкт-Петербург)
  • Кузовков Александр — Всё важное происходит сейчас (социальная драма, Омск)
  • Евгения Серебренникова — Краски (социальная драма, Москва)
  • Николай Забродин — Баграм (драма, Москва)
IX кинофестиваль "ЗА!" пройдет в Челябинске с 9 по 23 марта
  • Лолита Наранович — Юшка (драма, Москва)
  • Дмитрий Вологдин — Территория успеха (документальный, Санкт-Петербург)
  • Zug zwang (Челябинск)
  • Если друг оказался вдруг (Челябинск)
  • Никита Ордынский — Ваши Документы (драма-триллер, Москва)
  • Тимур Джураев — Рикошет (комедия, Москва)
IX кинофестиваль "ЗА!" пройдет в Челябинске с 9 по 23 марта
  • Виталий Мазурик — Луч надежды (драма, Раквере, Эстония)
  • Михайленко Ксения — Until dawn (семейный, Санкт-Петербург)
  • Suchana Saha — Maa Tuki (анимация, Kolkata)
  • Света Ибатуллина — Дима (драма, комедия Москва)

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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