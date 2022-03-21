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Итоги XXVII Открытого российского фестиваля анимационного кино

21 марта 2022 18:24 Проверено редакцией
Итоги XXVII Открытого российского фестиваля анимационного кино

Объявлены победители главного отечественного фестиваля анимации.

20 марта на главной сцене в ГТК «Суздаль» состоялась торжественная церемония закрытия XXVII Открытого российского фестиваля анимационного кино. Смотр прошел в гибридном формате - онлайн-показы программ фильмов и трансляции мероприятий фестиваля стартовали 14 марта 2022 года на платформе «SUZDALFEST.ONLINE» для всех зарегистрированных пользователей и завершатся 22 марта.

Гран-при фестиваля присужден режиссеру Зое Трофимовой за фильм «Синий лев». Специальный приз с формулировкой «за беспредметный разговор» получил фильм «Бестиарий». Второй специальный приз с формулировкой «за слёзы сквозь смех» передали Антону Дьякову за фильм «Горю!». Этот же мультфильм удостоился приза мэтров имени Александра Татарского «Прорыв».

Леонид Шмельков удостоился приза за лучший профессиональный короткометражный фильм - «Огурцы». Приз за лучший фильм для детей взяла режиссер Екатерина Митрофанова с работой «Почему у белого медведя нос чёрный?».

Приз за лучший дебютный фильм получил «Не для меня» режиссера Ивана Бондаренко. Приз за лучший студенческий фильм вручили картине «Мама и животные» режиссера Юлии Задарко.

В конкурсе коммерческой анимации награды распределились следующим образом: приз за лучший полнометражный фильм получил проект «Кощей. Начало» режиссера Андрея Колпина. Приз за лучший сериал получило «Дело вещей птицы Гамаюн» из цикла «Приключения Пети и Волка» режиссера Натальи Мирзоян. Лучшей работой в прикладной анимации стал фильм «Левайс» режиссера Макса Куликова.

Ежегодно все аккредитованные гости фестиваля голосуют на свое усмотрение за пять лучших фильмов с помощью личной рейтинговой карточки, а в этом году эксперты смогли также отправить свои оценки онлайн. По результатам общего профессионального рейтинга определился фильм-победитель, а его автор на год становится президентом следующего Открытого российского фестиваля анимационного кино. Победителем стал режиссер Антон Дьяков с работой «Горю!». Второе место в профессиональном рейтинге заняла картина «Синий лев» режиссера Зои Трофимовой, а третье место – «Две сестры» режиссера Анны Будановой.

За время проведения фестиваля платформу «SUZDALFEST.ONLINE» посетили более 40 000 раз более 3500 зарегистрированных пользователей.

Также на торжественной церемонии закрытия ОРФАК были объявлены итоги общего голосования и вручен приз зрительских симпатий, а также главный приз акции «Открытая премьера». Первое место во всероссийском голосовании занял сериал «Простоквашино» (серия «Поход»), режиссера Дмитрия Иванова. Второе место зрители присудили фильму «Синий лев», режиссера Зои Трофимовой. Третье место - фильм «Голубые штаны» режиссера Алексея Караева.

Полный список победителей можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.

Итоги XXVII Открытого российского фестиваля анимационного кино
Фото с фестиваля

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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