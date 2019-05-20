Фестиваль кино стран Балтии пройдет в Петербурге 21-26 мая

В этом году программа смотра объединена темой женщин и детства в кино. Практически все картины фестивальной программы сняты женщинами-режиссёрами, и многие авторы сами приедут в Петербург представлять свои работы. Несколько фильмов рассказывают историю войны глазами ребенка и сняты по автобиографическим романам. Также в программе фестиваля будут и любопытные документальные ленты — антропологические исследования социально-культурных феноменов периода СССР: от движения советских хиппи до уникального развития документалистики в Прибалтике.

Расписание показов:

21 мая (вторник) 20:00 зал 1 «Товарищ ребёнок» Режиссёр Мооника Сийметс Ретро-драма / Эстония / 2018 Фильм представят актриса Юлия Ауг и писательница Леэло Тунгал 16+ 22 мая (среда) 20:00 зал 2 «Взять или уйти» Режиссёр Лиина Тришкина-Ванхатало Семейная драма / Эстония, Финляндия / 2018 16+ 23 мая (четверг) 20:00 зал 5 «Экскурсантка» Режиссёр Аудрюс Юзенас Ретро-драма / Литва, Россия / 2013 16+ 24 мая (пятница) 20:00 зал 5 «Билле» Режиссёр Инара Колмане Ретро-драма / Латвия, Литва, Чехия / 2018 Фильм представит продюсер Янис Юхневич 16+ 25 мая (суббота) 20:00 зал 2 «Советские хиппи» Режиссёр Терье Тоомисту Документальный фильм / Эстония / 2017 Фильм представит режиссёр и автор сценария Терье Тоомисту 18+ 26 мая (воскресенье) 20:00 зал 5 «Мосты времени» Режиссёр Кристина Бриеде и Аудрюс Стонис Документальный фильм / Латвия, Литва, Эстония / 2018 16+

Вход на все показы — бесплатный.