Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Фестиваль кино стран Балтии пройдет в Петербурге 21-26 мая

Фестиваль кино стран Балтии пройдет в Петербурге 21-26 мая

20 мая 2019 16:16 Проверено редакцией
Фестиваль кино стран Балтии пройдет в Петербурге 21-26 мая

Третий фестиваль кино стран Балтии пройдет в Петербурге 21-26 мая в киноцентре «Великан Парк».

В этом году программа смотра объединена темой женщин и детства в кино. Практически все картины фестивальной программы сняты женщинами-режиссёрами, и многие авторы сами приедут в Петербург представлять свои работы. Несколько фильмов рассказывают историю войны глазами ребенка и сняты по автобиографическим романам. Также в программе фестиваля будут и любопытные документальные ленты — антропологические исследования социально-культурных феноменов периода СССР: от движения советских хиппи до уникального развития документалистики в Прибалтике.

Расписание показов:

21 мая (вторник) 20:00 зал 1 «Товарищ ребёнок» Режиссёр Мооника Сийметс Ретро-драма / Эстония / 2018 Фильм представят актриса Юлия Ауг и писательница Леэло Тунгал 16+ 22 мая (среда) 20:00 зал 2 «Взять или уйти» Режиссёр Лиина Тришкина-Ванхатало Семейная драма / Эстония, Финляндия / 2018 16+ 23 мая (четверг) 20:00 зал 5 «Экскурсантка» Режиссёр Аудрюс Юзенас Ретро-драма / Литва, Россия / 2013 16+ 24 мая (пятница) 20:00 зал 5 «Билле» Режиссёр Инара Колмане Ретро-драма / Латвия, Литва, Чехия / 2018 Фильм представит продюсер Янис Юхневич 16+ 25 мая (суббота) 20:00 зал 2 «Советские хиппи» Режиссёр Терье Тоомисту Документальный фильм / Эстония / 2017 Фильм представит режиссёр и автор сценария Терье Тоомисту 18+ 26 мая (воскресенье) 20:00 зал 5 «Мосты времени» Режиссёр Кристина Бриеде и Аудрюс Стонис Документальный фильм / Латвия, Литва, Эстония / 2018 16+

Вход на все показы — бесплатный.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хватит лепить треки на натяжные потолки: вот несколько новых трендов на освещение — будут актуальны еще 25 лет
Чайные пакетики кидаю в чугунную сковороду и «тушу» полчаса: старый нагар отлетает от струи воды
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
«Первый отдел» установил рекорд российского ТВ: Семенов из «Невского» глотает пыль за Брагиным и Шибановым
95% критиков в восторге от этой «уморительно смешной» новинки с Джоном Синой: до российских экранов шедевр доберется 10 сентября
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
«Интерстеллар», безусловно, крутой, но точно не самый «прибыльный»: зато эти 3 фильма Нолана урвали по $1 000 000 000+
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше