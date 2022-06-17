Beat Film Festival 2022 пройдет с 19 июня по 3 июля в Москве

Лето было бы напрасным, если бы не фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. В этом году ему исполняется уже 13 лет, и он всё также старается говорить об актуальных темах через призму неигровых фильмов.

В программе смотра как всегда дерзкие бунтари-мечтали, блюстители социального равенства и экологического спокойствия. Beat Film Festival предлагает окунуться в мир документального кино через офлайн и онлайн практики, где можно будет посмотреть каннский хит прошлого года «Корова» Андреи Арнольд, байопик «Мэри Куант: Мини-революция», а для синефилов будут представлены «Кубрик о Кубрике» и «История кино: Новое поколение». Сам фестиваль откроется 19 июня картиной «Джейн глазами Шарлотты», снятой Шарлоттой Генсбур о своей матери, актрисе Джейн Биркин.

Beat Film Festival 2022 пройдет в главных городских кинотеатрах и на других площадках Москвы. В их числе «Каро Октябрь», «Художественный», «Иллюзион», Центр документального кино, «Музеон», «Пионер», Дом культуры «ГЭС-2» и Мультимедиа Арт Музей.

Узнать больше о фильмах программы и заранее купить билеты на фестиваль можно на сайте Beat Film Festival.