Собираем калейдоскоп своими руками в Музее радио и телевидения

Хотите узнать, что изобретают ученые на досуге? Увидеть законы симметрии и отражения в знакомой всем игрушке? Этот мастер-класс как раз для вас!

Что вас ждет?

В ходе занятия вы не только получите ответы на интересующие вопросы, но и, словно заглянув в лабораторию древнего ученого, своими руками соберете калейдоскоп. Этот процесс не только увлекателен, но и познавателен, ведь калейдоскоп — это не просто игрушка, а удивительное явление физики и искусства.

Информация для участников

Цена участия указана за двоих человек. Обратите внимание, что экскурсия по музею оплачивается отдельно. Это отличная возможность совместить интересное времяпрепровождение с образовательным опытом!

Не упустите шанс!

Записывайтесь на мастер-класс и погружайтесь в мир науки и творчества. Новые знания и приятные впечатления гарантированы!