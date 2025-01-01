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Мастер-класс на двоих «Собери калейдоскоп»
Билеты от 1700₽
Киноафиша Мастер-класс на двоих «Собери калейдоскоп»

Мастер-класс на двоих «Собери калейдоскоп»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Собираем калейдоскоп своими руками в Музее радио и телевидения

Хотите узнать, что изобретают ученые на досуге? Увидеть законы симметрии и отражения в знакомой всем игрушке? Этот мастер-класс как раз для вас!

Что вас ждет?

В ходе занятия вы не только получите ответы на интересующие вопросы, но и, словно заглянув в лабораторию древнего ученого, своими руками соберете калейдоскоп. Этот процесс не только увлекателен, но и познавателен, ведь калейдоскоп — это не просто игрушка, а удивительное явление физики и искусства.

Информация для участников

Цена участия указана за двоих человек. Обратите внимание, что экскурсия по музею оплачивается отдельно. Это отличная возможность совместить интересное времяпрепровождение с образовательным опытом!

Не упустите шанс!

Записывайтесь на мастер-класс и погружайтесь в мир науки и творчества. Новые знания и приятные впечатления гарантированы!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
25 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
26 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
27 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
28 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
29 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
30 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
31 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
1 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
2 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
3 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
4 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
5 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
6 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
7 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
8 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
9 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
10 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
11 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
12 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
13 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
14 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
15 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
16 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
17 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
18 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
19 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
20 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
21 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
22 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
23 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
24 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
25 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
26 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
27 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
28 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
29 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
30 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽
31 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 1700 ₽

Фотографии

Мастер-класс на двоих «Собери калейдоскоп» Мастер-класс на двоих «Собери калейдоскоп» Мастер-класс на двоих «Собери калейдоскоп»

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