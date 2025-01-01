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Киноафиша Сказки и развлечения

Сказки и развлечения

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Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Погружение в волшебный мир «Сказок и развлечений» на Арбате

Приглашаем вас в уникальный комплекс «Сказки и развлечения» на Арбате, 16! Это настоящий портал в мир фантазий, где вас ждут захватывающие приключения, любимые сказки и незабываемые эмоции. Внутри комплекса расположены четыре удивительные локации:

LoveBox

LoveBox — это место, которое влюбляет в себя как детей, так и взрослых. Здесь вы найдете тоннель из плюшевых мишек, ожившие эмоджи, сотни резиновых уточек и даже бассейн-банку с черной икрой! Эта локация идеально подходит для предновогоднего настроения.

«Алиса в Зазеркалье»

В этой локации вас ждет безумное чаепитие со Шляпником, путешествие с Белым Кроликом и встреча с таинственным Чеширским Котом. «Алиса в Зазеркалье» поражает множеством оптических иллюзий, которые оживляют воображение и будоражат фантазию.

Mouse in Giant’s House

Mouse in Giant’s House — волшебный дом, где привычные вещи не подчиняются стандартным размерам. Здесь чайные чашки размером с бассейны и качели из пончиков на гигантской кухне. Такой торт позавидует любой сладкоежка!

«Побег из Джунглей»

В «Побеге из Джунглей» вас ожидает тропический лес с манящими неоновыми цветами и вьющимися лианами. Пройдите через непроходимый лабиринт зарослей и встретите экзотических животных на своем пути.

Полезная информация

Внимание! Для посещения мероприятия QR-код не требуется. Дети до 5 лет проходят БЕСПЛАТНО! Для детей старше 5 лет необходим отдельный билет. Билет действует в течение одного года и предоставляет возможность посетить каждую локацию один раз на одного человека. Билет не является именным и действителен на предъявителя. Его можно показать как на мобильном устройстве, так и в распечатанном виде на кассе аттракционов. Дети до 7 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 января
Музей детства «Сказки Арбат, 16» Москва, Арбат, 16/2, стр. 3
22:00 от 800 ₽

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