Погружение в волшебный мир «Сказок и развлечений» на Арбате

Приглашаем вас в уникальный комплекс «Сказки и развлечения» на Арбате, 16! Это настоящий портал в мир фантазий, где вас ждут захватывающие приключения, любимые сказки и незабываемые эмоции. Внутри комплекса расположены четыре удивительные локации:

LoveBox

LoveBox — это место, которое влюбляет в себя как детей, так и взрослых. Здесь вы найдете тоннель из плюшевых мишек, ожившие эмоджи, сотни резиновых уточек и даже бассейн-банку с черной икрой! Эта локация идеально подходит для предновогоднего настроения.

«Алиса в Зазеркалье»

В этой локации вас ждет безумное чаепитие со Шляпником, путешествие с Белым Кроликом и встреча с таинственным Чеширским Котом. «Алиса в Зазеркалье» поражает множеством оптических иллюзий, которые оживляют воображение и будоражат фантазию.

Mouse in Giant’s House

Mouse in Giant’s House — волшебный дом, где привычные вещи не подчиняются стандартным размерам. Здесь чайные чашки размером с бассейны и качели из пончиков на гигантской кухне. Такой торт позавидует любой сладкоежка!

«Побег из Джунглей»

В «Побеге из Джунглей» вас ожидает тропический лес с манящими неоновыми цветами и вьющимися лианами. Пройдите через непроходимый лабиринт зарослей и встретите экзотических животных на своем пути.

Полезная информация

Внимание! Для посещения мероприятия QR-код не требуется. Дети до 5 лет проходят БЕСПЛАТНО! Для детей старше 5 лет необходим отдельный билет. Билет действует в течение одного года и предоставляет возможность посетить каждую локацию один раз на одного человека. Билет не является именным и действителен на предъявителя. Его можно показать как на мобильном устройстве, так и в распечатанном виде на кассе аттракционов. Дети до 7 лет допускаются только в сопровождении взрослых.