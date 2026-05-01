Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Созвездия аргонавтов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Созвездия аргонавтов

Созвездия аргонавтов

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О выставке

Созвездия аргонавтов: образовательное занятие для детей

В компании мудрого Звездочета и любопытного Сверчка маленькие гости узнают о южном небе и его загадках. Во время занятия они познакомятся с легендами о звездах и созвездиях, недоступных для глаз жителей России.

Звездное путешествие: Дети узнают о созвездии Южный Крест, значимом для морской навигации. Они увидят яркие звезды, такие как Канопус и Альфа Центавра, а также научатся находить другие южные созвездия: Голубя, Корму, Парус и Киль. Эти созвездия связаны с древнегреческими мифами о золотом руне.

Обучение через мифы: Занятие объединяет элементы истории, мифологии и астрономии. Ведущие в образах Звездочета и Сверчка рассказывают детям легенду о знаменитом походе греческих героев за Золотым руном. Дети узнают о корабле «Арго», который был объединен ранее в одно масштабное созвездие, а затем разделен на три части: Киль, Корма и Паруса.

Карта неба: На занятии ребята учатся распознавать созвездия, связанные с мифом об аргонавтах и золотом баране (Овне). Кроме того, они познакомятся с ярчайшей звездой южного неба - Канопусом.

Творческий финал: В конце урока каждый ребенок оформляет памятный научный отчет с наклейками, что поможет закрепить полученные знания в увлекательной форме.

«Созвездия аргонавтов» - это интерактивное образовательное занятие для детей в возрасте от 5 до 8 лет, входящее в цикл «Театр увлекательной науки» (ТУН) в Московском планетарии.

Купить билет на выставка Созвездия аргонавтов

Помощь с билетами
Май
31 мая воскресенье
12:50
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Алёна Долецкая. Вопросы умному мужчине
12+
Лекция

Алёна Долецкая. Вопросы умному мужчине

27 мая в 19:30 Центральный Дом Литераторов
от 3000 ₽
Каникулярный интенсив «Летний калейдоскоп»
6+
Лекция Мастер-класс

Каникулярный интенсив «Летний калейдоскоп»

1 июня в 09:00 Клубный центр «Спутник»
от 2700 ₽
Йога в живых полотнах Рериха • «Путь в Шамбалу»
16+
Мастер-класс

Йога в живых полотнах Рериха • «Путь в Шамбалу»

31 мая в 12:00 Пространство «Люмьер-холл»
от 1500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше