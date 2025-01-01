Погружение в мир искусства с проектом VR Gallery

Проект VR Gallery — это уникальная возможность заглянуть в разные уголки мира искусства, не покидая одного помещения. Студия АртДинамикс приглашает вас на увлекательные виртуальные путешествия, где вы сможете увидеть шедевры классического и современного искусства.

Выбор направлений

Посетителям предлагаются четыре VR-путешествия на выбор:

Deep Immersive («Глубокое погружение»): взгляните на картину «Крик» Эдварда Мунка глазами Сандры Погам и Шарля Аятса. Переосмыслите творчество Сальвадора Дали и насладитесь нежными кувшинками Клода Моне.

(«Глубокое погружение»): взгляните на картину «Крик» Эдварда Мунка глазами Сандры Погам и Шарля Аятса. Переосмыслите творчество Сальвадора Дали и насладитесь нежными кувшинками Клода Моне. Galactic Gallery («Галактическая галерея»): виртуально посетите выставку Rone и откройте для себя мир стрит-арта и диджитал-художников.

(«Галактическая галерея»): виртуально посетите выставку Rone и откройте для себя мир стрит-арта и диджитал-художников. Beyond the Glass («За стеклом»): узнайте тайны картины «Мона Лиза» и прогуляйтесь по собору Парижской Богоматери, заглянув в его оригинальный интерьер XVIII века.

(«За стеклом»): узнайте тайны картины «Мона Лиза» и прогуляйтесь по собору Парижской Богоматери, заглянув в его оригинальный интерьер XVIII века. VR-музей Кремера: исследуйте шедевры датского и фламандского искусства XVII века.

Расписание и стоимость

Данный VR-проект проходит по сеансам. Ознакомьтесь с расписанием на сайте и заранее приобретайте электронные билеты. Выставка открыта ежедневно с 12:00 до 22:00.

Адрес и цены

Адрес музея АртДинамикс: БЦ «Арма», г. Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр.10.

Стоимость билетов:

Будние дни: 950 рублей

Выходные: 1100 рублей

Возрастное ограничение: 16+