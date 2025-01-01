Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
VR Gallery
Билеты от 950₽
Киноафиша VR Gallery

VR Gallery

Путешествие в известные полотна и виртуальные галереи 16+
Возраст 16+
Билеты от 950₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир искусства с проектом VR Gallery

Проект VR Gallery — это уникальная возможность заглянуть в разные уголки мира искусства, не покидая одного помещения. Студия АртДинамикс приглашает вас на увлекательные виртуальные путешествия, где вы сможете увидеть шедевры классического и современного искусства.

Выбор направлений

Посетителям предлагаются четыре VR-путешествия на выбор:

  • Deep Immersive («Глубокое погружение»): взгляните на картину «Крик» Эдварда Мунка глазами Сандры Погам и Шарля Аятса. Переосмыслите творчество Сальвадора Дали и насладитесь нежными кувшинками Клода Моне.
  • Galactic Gallery («Галактическая галерея»): виртуально посетите выставку Rone и откройте для себя мир стрит-арта и диджитал-художников.
  • Beyond the Glass («За стеклом»): узнайте тайны картины «Мона Лиза» и прогуляйтесь по собору Парижской Богоматери, заглянув в его оригинальный интерьер XVIII века.
  • VR-музей Кремера: исследуйте шедевры датского и фламандского искусства XVII века.

Расписание и стоимость

Данный VR-проект проходит по сеансам. Ознакомьтесь с расписанием на сайте и заранее приобретайте электронные билеты. Выставка открыта ежедневно с 12:00 до 22:00.

Адрес и цены

Адрес музея АртДинамикс: БЦ «Арма», г. Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр.10.

Стоимость билетов:

  • Будние дни: 950 рублей
  • Выходные: 1100 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
24 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
25 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
26 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 14:45 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:15 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
27 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 14:45 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:15 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
28 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
29 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
30 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
31 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
1 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
2 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 14:45 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:15 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
3 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 14:45 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:15 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
4 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
5 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
6 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
7 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
8 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
9 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 14:45 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:15 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
10 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 14:45 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:15 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
11 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
12 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
13 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
14 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
15 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
16 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 14:45 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:15 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
17 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 14:45 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:15 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
18 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
19 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
20 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
21 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
22 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
23 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 14:45 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:15 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
24 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 14:45 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:15 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
25 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
26 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
27 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
28 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
29 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
30 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 14:45 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:15 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
31 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 14:45 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:15 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽

Фотографии

VR Gallery VR Gallery VR Gallery VR Gallery

В ближайшие дни

Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
22 августа в 17:50 Арт-пространство Futurione
от 1870 ₽
Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
16+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
22 августа в 15:30 Новая Третьяковка
Билеты
Игровая программа «Команда V»
18+
Интерактивный
Игровая программа «Команда V»
30 сентября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 28000 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше