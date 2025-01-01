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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
24 июля
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
25 июля
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
26 июля
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
27 июля
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
28 июля
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
29 июля
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
30 июля
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
31 июля
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
1 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
2 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
3 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
4 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
5 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
6 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
7 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
8 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
9 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
10 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
11 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
12 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
13 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
14 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
15 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
16 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
17 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
18 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
19 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
20 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
21 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
22 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
23 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
24 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
25 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
26 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
27 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
28 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
29 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
30 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽
31 августа
Костровский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
10:00 от 150 ₽

В ближайшие дни

Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
6+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
30 августа в 13:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1250 ₽
Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики
16+
Живопись Графика
Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики
23 сентября в 11:00 Пространство «Люмьер-холл»
от 500 ₽
Красная Москва. Женщина в большом городе
6+
Живопись Графика Инсталляция Классическое искусство Исторические выставки
Красная Москва. Женщина в большом городе
10 августа в 09:00 Центр «Зотов»
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