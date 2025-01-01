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Свидание по мультимедийной выставке «Большая Страна»
Билеты от 3500₽
Киноафиша Свидание по мультимедийной выставке «Большая Страна»

Свидание по мультимедийной выставке «Большая Страна»

16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Свидание в Большой Стране: уникальная экскурсия 

Если вы хотите удивить свою вторую половину, провести время необычно и оставить яркие воспоминания, приглашаем вас на уникальное событие — Свидание в рамках выставки «Большая Страна».

Что вас ожидает?

  • Персональная экскурсия с экскурсоводом, который проведет вас через восемь мультимедийных залов.
  • Неповторимые световые инсталляции и авторская музыка, погружающие в атмосферу разных регионов России.
  • Ароматы, тактильные артефакты (соль, лава) и множество стильных фотозон для создания памятных фото.
  • Горячие напитки для двоих (выбор между чаем и кофе).
  • Подарок на память — уникальный стикерпак с вашими фотографиями, который мы подготовим и передадим вам после посещения.

Продолжительность мероприятия

Общая продолжительность Свидания составляет один час, что идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой и провести время вдвоем.

Интересные факты о выставке

Выставка «Большая Страна» предлагает не только визуальные, но и тактильные ощущения, что делает её уникальной среди культурных мероприятий. Каждый зал продуман до мелочей, чтобы погрузить вас в атмосферу, отражающую многообразие и богатство России.

Не упустите возможность провести незабываемое время в компании любимого человека!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
24 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
25 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
26 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4000 ₽ 12:00 от 4000 ₽ 13:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 16:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
27 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4000 ₽ 12:00 от 4000 ₽ 13:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 16:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
28 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
29 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
30 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
31 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
1 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
2 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4000 ₽ 12:00 от 4000 ₽ 13:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 16:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
3 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4000 ₽ 12:00 от 4000 ₽ 13:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 16:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
4 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
5 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
6 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
7 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
8 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
9 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4000 ₽ 12:00 от 4000 ₽ 13:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 16:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
10 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4000 ₽ 12:00 от 4000 ₽ 13:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 16:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
11 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
12 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
13 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
14 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
15 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
16 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4000 ₽ 12:00 от 4000 ₽ 13:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 16:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
17 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4000 ₽ 12:00 от 4000 ₽ 13:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 16:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
18 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
19 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
20 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
21 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
22 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
23 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4000 ₽ 12:00 от 4000 ₽ 13:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 16:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
24 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4000 ₽ 12:00 от 4000 ₽ 13:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 16:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
25 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
26 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
27 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
28 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
29 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
30 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4000 ₽ 12:00 от 4000 ₽ 13:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 16:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
31 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 4000 ₽ 12:00 от 4000 ₽ 13:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 16:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 18:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽

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