Свидание в Большой Стране: уникальная экскурсия

Если вы хотите удивить свою вторую половину, провести время необычно и оставить яркие воспоминания, приглашаем вас на уникальное событие — Свидание в рамках выставки «Большая Страна».

Что вас ожидает?

Персональная экскурсия с экскурсоводом, который проведет вас через восемь мультимедийных залов.

с экскурсоводом, который проведет вас через восемь мультимедийных залов. Неповторимые световые инсталляции и авторская музыка , погружающие в атмосферу разных регионов России.

и , погружающие в атмосферу разных регионов России. Ароматы, тактильные артефакты (соль, лава) и множество стильных фотозон для создания памятных фото.

для создания памятных фото. Горячие напитки для двоих (выбор между чаем и кофе).

Подарок на память — уникальный стикерпак с вашими фотографиями, который мы подготовим и передадим вам после посещения.

Продолжительность мероприятия

Общая продолжительность Свидания составляет один час, что идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой и провести время вдвоем.

Интересные факты о выставке

Выставка «Большая Страна» предлагает не только визуальные, но и тактильные ощущения, что делает её уникальной среди культурных мероприятий. Каждый зал продуман до мелочей, чтобы погрузить вас в атмосферу, отражающую многообразие и богатство России.

Не упустите возможность провести незабываемое время в компании любимого человека!