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Making Magic
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Киноафиша Making Magic

Making Magic

16+
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Иммерсивная выставка Making Magic в Luminar

Арт-пространство Luminar приглашает зрителей на новую иммерсивную выставку Making Magic, которая проходит в пяти тематических залах. Эта уникальная экспозиция объединяет работы семи известных художников и арт-коллективов, каждый из которых предлагает зрителям погрузиться в необычные концепции и визуальные переживания.

Интерактивные произведения

Одним из ярких экспонатов выставки является генеративная работа Саши Коджо под названием Semantic Failure. Это произведение исследует ограничения языка и предлагает зрителям задуматься о том, как слова формируют наше восприятие мира.

Еще одной интересной работой является Abiogenesis от художника Newnome Beauton, которая рассказывает о магии возникновения жизни. Это произведение вдохновляет на размышления о природных процессах и их невероятной сложности.

Также на выставке представлено произведение AizekWormhole, создающее эффект трехмерного пространства с измерением времени. Это интерактивная работа позволяет зрителям ощутить себя частью уникального пространства, где реальность и вымысел переплетаются.

Другие участники выставки

В числе участников выставки также можно увидеть работы Slava SAF, Александры Зариповой, Яра Кирсанова и дуэта Stain. Каждое произведение привносит свою уникальную атмосферу и концепцию, создавая богатый и разнообразный опыт для посетителей.

Не упустите возможность посетить Making Magic в Luminar и окунуться в мир искусства, который заставляет задуматься и вдохновляет на новые идеи!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
24 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
25 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
26 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
27 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
28 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
29 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
30 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
31 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
1 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
2 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
3 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
4 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
5 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
6 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
7 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
8 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
9 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
10 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
11 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
12 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
13 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
14 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
15 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
16 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
17 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
18 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
19 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
20 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
21 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
22 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
23 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
24 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
25 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
26 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
27 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
28 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽
29 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
30 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽
31 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽

Фотографии

Making Magic Making Magic Making Magic Making Magic Making Magic

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