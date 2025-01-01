Иммерсивная выставка Making Magic в Luminar

Арт-пространство Luminar приглашает зрителей на новую иммерсивную выставку Making Magic, которая проходит в пяти тематических залах. Эта уникальная экспозиция объединяет работы семи известных художников и арт-коллективов, каждый из которых предлагает зрителям погрузиться в необычные концепции и визуальные переживания.

Интерактивные произведения

Одним из ярких экспонатов выставки является генеративная работа Саши Коджо под названием Semantic Failure. Это произведение исследует ограничения языка и предлагает зрителям задуматься о том, как слова формируют наше восприятие мира.

Еще одной интересной работой является Abiogenesis от художника Newnome Beauton, которая рассказывает о магии возникновения жизни. Это произведение вдохновляет на размышления о природных процессах и их невероятной сложности.

Также на выставке представлено произведение Aizek — Wormhole, создающее эффект трехмерного пространства с измерением времени. Это интерактивная работа позволяет зрителям ощутить себя частью уникального пространства, где реальность и вымысел переплетаются.

Другие участники выставки

В числе участников выставки также можно увидеть работы Slava SAF, Александры Зариповой, Яра Кирсанова и дуэта Stain. Каждое произведение привносит свою уникальную атмосферу и концепцию, создавая богатый и разнообразный опыт для посетителей.

Не упустите возможность посетить Making Magic в Luminar и окунуться в мир искусства, который заставляет задуматься и вдохновляет на новые идеи!