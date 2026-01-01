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Загадки партитур
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Загадки партитур

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О концерте

Очарование симфонического оркестра для юных слушателей

Уральский академический филармонический оркестр приглашает вас на удивительный концерт, который подарит зрителям непередаваемые эмоции и радость от живого звучания. Дирижер Алексей Доркин и ведущая Анна Попова подготовили программу, насыщенную веселыми и яркими произведениями, способными завоевать сердца не только детей, но и взрослых.

Программа концерта

  • Гайдн — Симфония «Детская» до мажор (финал)
  • Клинг — «Слон и мошка»
  • Крейслер — «Китайский тамбурин»
  • Петров — «Веселый марш» из кинофильма «Старая, старая сказка»
  • Хачатурян — Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»
  • Штраус И — «Полька-пиццикато»
  • Штраус И — Марш Радецкого

Музыка, способная вызвать улыбку

Концерт познакомит юных зрителей с удивительным миром симфонической музыки. Легкие и искрометные мелодии поднимут настроение и подарят незабываемые впечатления. Интерактивные элементы, такие как разговор басовитой тубы и трели флейты-пикколо, создадут уникальную атмосферу, где весь зал будет хлопать в такт музыке.

Обучение через музыку

Во время концерта дети узнают о том, из каких групп инструментов состоит оркестр, что такое партитура и как ее понимать. Это не только развлекательное мероприятие, но и возможность для юных слушателей почувствовать, насколько интересным и увлекательным может быть мир оркестра.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника, который оставит незабываемые впечатления и вдохновит на новые открытия в мире искусства!

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В других городах
Декабрь
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12:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
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