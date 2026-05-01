Загадка жизни в Большом Звездном зале

На сцене Большого Звездного зала Московского планетария развернется уникальная научно-популярная программа «Загадка жизни». Она посвящена эволюции Вселенной и зарождению жизни на нашей планете.

Фильм ставит перед собой самые неожиданные вопросы, на которые каждый зритель сможет найти ответ, став полноправным участником диалога. На протяжении этого увлекательного шоу вы увидите, как жизнь на Земле развивалась на протяжении 4 миллиардов лет — от беслюдной планеты до удивительного разнообразия видов, которые населяют её сейчас.

Эта программа подарит вам возможность взглянуть на историю жизни с научной точки зрения, а также узнать о том, как и почему возникли сложные формы жизни. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного обсуждения!