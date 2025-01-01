Уникальная программа мероприятий: «В Тишине», «Тайны леса» и мастер-класс по шоколаду в музее

Приглашаем вас на захватывающие мероприятия, которые подарят незабываемые впечатления и позволят взглянуть на мир искусства и творчества под новым углом. В программе — интерактивная экскурсия, увлекательный квест и сладкий мастер-класс.

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Погрузитесь в уникальный опыт общения без слов! На экскурсии вы наденете противошумные наушники и научитесь воспринимать окружающий мир новыми способами. Благодаря нашему гиду вы сможете «услышать» информацию, не полагаясь на слух и голос.

Экскурсия проходит в пяти интерактивных залах.

Продолжительность — 60 минут живых эмоций и впечатлений.

Подходит как детям (от 7 лет), так и взрослым.

В стоимость включен гид.

Здесь не будет скучной теории и множества экспонатов — только живое взаимодействие и новые ощущения!

Квест «Тайны леса»

Станьте частью захватывающей истории и отправьтесь в таинственный лес! Ваша задача — найти артефакт, без которого невозможно покинуть затерянный мир. На вас ждут две комнаты с более чем 10 заданиями, которые проверят вашу логику и смекалку.

Пройдите лабиринт, разгадайте загадки и преодолейте препятствия, усиленные звуковыми и световыми эффектами квеста!

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На этом сладком мастер-классе вы узнаете интересные факты о шоколаде: кто первым попробовал этот удивительный напиток индейцев? Какое золото можно есть? Вы создадите свои собственные шоколадные конфеты, оформите их в подарочную коробочку и отнесете домой.

Длительность — 45 минут.

Вы получите 6 шоколадных конфет в красивой упаковке.

Для украшения доступны кокосовая стружка и сахарные посыпки различных форм и цветов.

Обратите внимание, что очередность программ определяет организатор. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего опыта!