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Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
Билеты от 1650₽
Киноафиша Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс

Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс

6+
Возраст 6+
Билеты от 1650₽

О концерте/спектакле

Уникальная программа мероприятий: «В Тишине», «Тайны леса» и мастер-класс по шоколаду в музее

Приглашаем вас на захватывающие мероприятия, которые подарят незабываемые впечатления и позволят взглянуть на мир искусства и творчества под новым углом. В программе — интерактивная экскурсия, увлекательный квест и сладкий мастер-класс.

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Погрузитесь в уникальный опыт общения без слов! На экскурсии вы наденете противошумные наушники и научитесь воспринимать окружающий мир новыми способами. Благодаря нашему гиду вы сможете «услышать» информацию, не полагаясь на слух и голос.

  • Экскурсия проходит в пяти интерактивных залах.
  • Продолжительность — 60 минут живых эмоций и впечатлений.
  • Подходит как детям (от 7 лет), так и взрослым.
  • В стоимость включен гид.

Здесь не будет скучной теории и множества экспонатов — только живое взаимодействие и новые ощущения!

Квест «Тайны леса»

Станьте частью захватывающей истории и отправьтесь в таинственный лес! Ваша задача — найти артефакт, без которого невозможно покинуть затерянный мир. На вас ждут две комнаты с более чем 10 заданиями, которые проверят вашу логику и смекалку.

Пройдите лабиринт, разгадайте загадки и преодолейте препятствия, усиленные звуковыми и световыми эффектами квеста!

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На этом сладком мастер-классе вы узнаете интересные факты о шоколаде: кто первым попробовал этот удивительный напиток индейцев? Какое золото можно есть? Вы создадите свои собственные шоколадные конфеты, оформите их в подарочную коробочку и отнесете домой.

  • Длительность — 45 минут.
  • Вы получите 6 шоколадных конфет в красивой упаковке.
  • Для украшения доступны кокосовая стружка и сахарные посыпки различных форм и цветов.

Обратите внимание, что очередность программ определяет организатор. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего опыта!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
24 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
25 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
26 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
27 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
28 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
29 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
30 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
31 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
1 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
2 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
3 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
4 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
5 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
6 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
7 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
8 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
9 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
10 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
11 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
12 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
13 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
14 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
15 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
16 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
17 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
18 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
19 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
20 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
21 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
22 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
23 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
24 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
25 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
26 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
27 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
28 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
29 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
30 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
31 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽

В ближайшие дни

Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина
0+
Исторические выставки
Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина
25 июля в 11:00 Дом-музей Щепкина
Билеты
Свидание по мультимедийной выставке «Большая Страна»
16+
Экскурсия
Свидание по мультимедийной выставке «Большая Страна»
31 августа в 19:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 4000 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
7 ноября в 12:00 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
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