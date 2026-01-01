Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Станислав Дробышевский, лекция во дворце. Миф о гармонии с природой
Билеты от 4000₽
Киноафиша Станислав Дробышевский, лекция во дворце. Миф о гармонии с природой

Станислав Дробышевский, лекция во дворце. Миф о гармонии с природой

12+
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О выставке

Лекция Станислава Дробышевского в Царицыно

Современное общество часто идеализирует прошлое. Многие полагают, что «старые добрые времена» были намного лучше: трава зеленее, небо синее, вода прозрачнее, а звери дружелюбнее. Такая картина рисует представление о жизни в гармонии с природой, свободной от прививок и искусственных продуктов.

Однако в XXI веке мы можем взглянуть на прошлое критично, опираясь на палеоантропологические находки и свидетельства историков. Задумаемся, каков же на самом деле был Золотой Век? Важные темы и идеи, которые поднимет лектор, помогут разобраться в сложном вопросе отношений человека и природы.

О лекторе

Станислав Дробышевский — известный антрополог, кандидат биологических наук и доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Он является научным редактором научно-просветительского портала antropogenez.ru и одним из самых популярных популяризаторов науки в России.

О площадке

Лекция пройдет в Большом Царицынском дворце — выдающемся архитектурном памятнике XVIII века, построенном между 1786 и 1796 годами под руководством Матвея Казакова. Дворец выполнен в стиле псевдоготики и характерен для Царицыно, а его великолепная архитектура привлекает внимание ценителей истории и искусства.

Купить билет на выставка Станислав Дробышевский, лекция во дворце. Миф о гармонии с природой

Помощь с билетами
Сентябрь
5 сентября суббота
14:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Алексей Семихатов. Материя, энтропия и информация: что в основе мира?
6+
Лекция

Алексей Семихатов. Материя, энтропия и информация: что в основе мира?

21 июня в 19:00 Измайлово Бета
от 1500 ₽
Свидание в Музее Урании
18+
Экскурсия

Свидание в Музее Урании

7 июня в 21:00 Планетарий
Билеты
Мастер-класс
0+
Мастер-класс

Мастер-класс

28 мая в 09:00 Глебовский ДК
от 300 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше