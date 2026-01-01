Лекция Станислава Дробышевского в Царицыно

Современное общество часто идеализирует прошлое. Многие полагают, что «старые добрые времена» были намного лучше: трава зеленее, небо синее, вода прозрачнее, а звери дружелюбнее. Такая картина рисует представление о жизни в гармонии с природой, свободной от прививок и искусственных продуктов.

Однако в XXI веке мы можем взглянуть на прошлое критично, опираясь на палеоантропологические находки и свидетельства историков. Задумаемся, каков же на самом деле был Золотой Век? Важные темы и идеи, которые поднимет лектор, помогут разобраться в сложном вопросе отношений человека и природы.

О лекторе

Станислав Дробышевский — известный антрополог, кандидат биологических наук и доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Он является научным редактором научно-просветительского портала antropogenez.ru и одним из самых популярных популяризаторов науки в России.

О площадке

Лекция пройдет в Большом Царицынском дворце — выдающемся архитектурном памятнике XVIII века, построенном между 1786 и 1796 годами под руководством Матвея Казакова. Дворец выполнен в стиле псевдоготики и характерен для Царицыно, а его великолепная архитектура привлекает внимание ценителей истории и искусства.