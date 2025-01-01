Спектакль «Юнона и Авось». 45 лет

Спектакль «Юнона и Авось» в Кремлёвском дворце

Театр «Ленком Марка Захарова» приглашает зрителей на уникальное событие — 7 ноября 2025 года на главной сцене страны, в Государственном Кремлёвском дворце, состоится показ культовой рок-оперы «Юнона и Авось». Эта постановка, созданная в 1981 году Марком Захаровым на основе поэмы Андрея Вознесенского, на протяжении более четырёх десятилетий не сходит с афиши театра и остается символом своей эпохи.

История любви и исторический контекст

В основе спектакля — поэма, рассказывающая о трагической и возвышенной любви русского графа Николая Петровича Резанова и юной дочери губернатора Сан-Франциско Кончиты. События разворачиваются на фоне исторических реалий начала XIX века, передавая силу чувства, долга и жертвенности.

Музыка, ставшая легендой

Музыка Алексея Рыбникова, сплавляющая рок-энергию с лирической пронзительностью и фольклорными интонациями, создает неповторимую атмосферу спектакля. Песни «Аллилуйя», «Я тебя никогда не забуду», «Белый шиповник» и другие стали настоящими народными хитами.

Звёздный состав и традиции

Первым графом Резановым был Николай Караченцов, который более 25 лет выходил на сцену без дублёра. Его роль стала символом творчества артиста и важной частью отечественной театральной культуры. Сегодня графа играют Дмитрий Певцов, Сергей Пиотровский и Игорь Коняхин. Роль Кончиты исполняют Александра Волкова, Алёна Митрошина и Сафия Яруллина.

Создатели и команда спектакля

Режиссёр спектакля, народный артист СССР Марк Захаров, считает, что это произведение Рыбникова и Вознесенского обладает высочайшим музыкальным и поэтическим качеством. В команде также работают:

Стихи — Андрей Вознесенский

Композитор — народный артист России Алексей Рыбников

Хореография — народный артист СССР Владимир Васильев

Режиссёр-сценограф — народный художник России Олег Шейнцис

Костюмы — Валентина Комолова

Художник по свету — Михаил Бабенко

Хормейстер — заслуженная артистка России Ирина Мусаэлян

Педагог-балетмейстер — заслуженный артист России Антон Лещинский

Технический директор — заслуженный работник культуры России Дмитрий Кудряшов

Директор театрального проекта — заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер

Художественный руководитель театра — заслуженный деятель искусств России Владимир Панков

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