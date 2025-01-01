Магия фолка от группы «Ягода» в клубе 16 тонн

Набирающая популярность фолк-группа «Ягода» приглашает вас в увлекательное музыкальное путешествие, вдохновленное русскими сказками и легендами. Их уникальный стиль сочетает авторскую музыку с элементами этники, создавая волшебные истории о том, что близко каждому из нас.

Новый альбом «Оконце»

Выпущенный альбом «Оконце» — это одно из самых запоминающихся произведений группы, где каждая композиция открывает перед слушателем новые горизонты. Мелодии, пронизанные светлым вокалом и современными традиционными инструментами, создают атмосферу настоящего волшебства.

Хиты, которые покорили зрителей

Ранее выпущенный альбом «Всё сначала» уже успел завоевать сердца слушателей благодаря честным и небанальным композициям в жанре фолк. Особую популярность приобрела и композиция «Три девицы», на клип к которой было собрано более 600 тысяч просмотров на YouTube!

Концерты — это праздник музыки

Концерты группы «Ягода» — это всегда тёплая и уютная атмосфера, искренние разговоры, трогательная лирика и зажигательные хиты. Здесь вам захочется пуститься в пляс и полностью отдаться магии музыки!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу настоящего сказочного русскоязычного фолка. Ожидаем вас на концертах группы «Ягода», где каждый момент станет незабываемым!