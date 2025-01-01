Меню
Wild Rebel Street Project
Билеты от 500₽
Wild Rebel Street Project

Wild Rebel Street Project

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Настоящая атмосфера уличной музыки и абсолютный драйв!

Группа Wild Rebel Street Project — это уникальное сочетание уличного хард-ритм-блюз-рока и неподдельной энергетики, вдохновлённое музыкальными традициями юга Америки. Вдохновленные историей, когда после Гражданской войны на юге США из подручных материалов создавались музыкальные инструменты, мы, как и наши предшественники, играем на том, что нашли. В нашем музыкальном гараже можно встретить такие инструменты, как сигарбокс-гитары, барабаны, мётлы и другие креативные предметы.

Сигарбокс-гитара, ставшая символом музыкальных странствующих музыкантов, не чужда многим великим исполнителям. Такие легенды, как Бадди Гай и БиБи Кинг, начинали своё музыкальное путешествие с игры на сигарбоксах. Также они есть у таких известных личностей, как Том Уэйтс, Пол Маккартни, Стивен Тайлер, Джонни Депп, а также у гитаристов групп ZZ Top и Lynyrd Skynyrd. Мы гордимся тем, что продолжаем эту традицию.

Состав группы:

  • Виктор Белоусов — сигарбокс, вокал
  • Алексей Борисов — барабаны, бэк-вокал

Присоединяйтесь к нам, чтобы почувствовать настоящую атмосферу уличной музыки и почувствовать силу хард-ритм-блюз-рока, основанного на истории и творчестве.

27 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 500 ₽

