Инсталляция «Авторский стиль» на Киностудии «Ленфильм»

На Киностудии «Ленфильм» открылась выставка с инсталляцией «Авторский стиль», которая приглашает зрителей в яркие миры, вдохновленные жизнью и творчеством известных личностей.

Вдохновение культурой

Выставка представляет 13 залов с декоративными фигурами героев на площади 400 кв. м. Посетители смогут увидеть сказочные иллюстрации Ивана Билибина, ощутить атмосферу балетного класса Агриппины Вагановой и насладиться полотнами Николая Рериха.

Аудиоспектакль и перфомансы

Декорации инсталляции дополнены аудиоспектаклем, озвученным актрисой Кариной Разумовской и музыкантом Билли Новиком. Аудиогид включен в стоимость билета. Зрители также станут участниками удивительных перфомансов в «Бродячей собаке» и смогут уехать на бал в карете Золушки.

Герои проекта

Проект включает в себя работы выдающихся деятелей, таких как Е. Л. Шварц, И. Я. Билибин, А. Я. Ваганова и Д. Д. Шостакович. Все они жили и творили в Санкт-Петербурге, и их творчество вдохновило на создание этого уникального проекта.

Команда авторов

Инсталляция «Авторский стиль» — результат труда команды творческой мастерской «Невский баталист», которая с 2013 года успешно реализовала более 20 музейных экспозиций как в России, так и за рубежом.