Династия Бенуа известна не только своими архитекторами и художниками. Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный композиторам и музыкантам этой выдающейся семьи. Мероприятие пройдет в мемориальной квартире Леонтия Николаевича Бенуа и обещает стать настоящим праздником искусства.
Светский вечер проведет Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка знаменитого архитектора и хранительница культурного наследия династии. Ее присутствие добавит особую атмосферу к этому событию.
Дресс-код не строгий, главное — ваше удобство. Мы рекомендуем выбирать наряды в стиле коктейль или элегантный casual для хороших снимков и создания прекрасного настроения.
Рекомендуем прибыть за 15 минут до начала вечера. Если вы опаздываете или хотите покинуть мероприятие раньше, не стесняйтесь присоединиться к нам, когда вам будет удобно. У нас нет строгих ограничений!
Не упустите возможность насладиться искусством и атмосферой, которую создаст династия Бенуа. Ждем вас на вечере!