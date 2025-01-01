Вечер в мемориальной квартире Леонтия Николаевича Бенуа

Династия Бенуа известна не только своими архитекторами и художниками. Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный композиторам и музыкантам этой выдающейся семьи. Мероприятие пройдет в мемориальной квартире Леонтия Николаевича Бенуа и обещает стать настоящим праздником искусства.

Программа вечера

Приветственный фуршет и знакомство с участниками вечера.

Презентация о истории династии Бенуа с музыкальными иллюстрациями.

Экспозиция коллекций семейной арт-галереи: живопись, графика, мозаика, редкие издания и документы.

Время для чаепития и светских бесед, а также возможность сделать фотографии в исторических интерьерах.

О ведущей вечера

Светский вечер проведет Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка знаменитого архитектора и хранительница культурного наследия династии. Ее присутствие добавит особую атмосферу к этому событию.

Рекомендации по одежде

Дресс-код не строгий, главное — ваше удобство. Мы рекомендуем выбирать наряды в стиле коктейль или элегантный casual для хороших снимков и создания прекрасного настроения.

Время и место

Рекомендуем прибыть за 15 минут до начала вечера. Если вы опаздываете или хотите покинуть мероприятие раньше, не стесняйтесь присоединиться к нам, когда вам будет удобно. У нас нет строгих ограничений!

Не упустите возможность насладиться искусством и атмосферой, которую создаст династия Бенуа. Ждем вас на вечере!