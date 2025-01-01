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«Музыка в семье Бенуа». Музыкально-интеллектуальные салоны в исторической квартире
Киноафиша «Музыка в семье Бенуа». Музыкально-интеллектуальные салоны в исторической квартире

«Музыка в семье Бенуа». Музыкально-интеллектуальные салоны в исторической квартире

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер в мемориальной квартире Леонтия Николаевича Бенуа

Династия Бенуа известна не только своими архитекторами и художниками. Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный композиторам и музыкантам этой выдающейся семьи. Мероприятие пройдет в мемориальной квартире Леонтия Николаевича Бенуа и обещает стать настоящим праздником искусства.

Программа вечера

  • Приветственный фуршет и знакомство с участниками вечера.
  • Презентация о истории династии Бенуа с музыкальными иллюстрациями.
  • Экспозиция коллекций семейной арт-галереи: живопись, графика, мозаика, редкие издания и документы.
  • Время для чаепития и светских бесед, а также возможность сделать фотографии в исторических интерьерах.

О ведущей вечера

Светский вечер проведет Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка знаменитого архитектора и хранительница культурного наследия династии. Ее присутствие добавит особую атмосферу к этому событию.

Рекомендации по одежде

Дресс-код не строгий, главное — ваше удобство. Мы рекомендуем выбирать наряды в стиле коктейль или элегантный casual для хороших снимков и создания прекрасного настроения.

Время и место

Рекомендуем прибыть за 15 минут до начала вечера. Если вы опаздываете или хотите покинуть мероприятие раньше, не стесняйтесь присоединиться к нам, когда вам будет удобно. У нас нет строгих ограничений!

Не упустите возможность насладиться искусством и атмосферой, которую создаст династия Бенуа. Ждем вас на вечере!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
19:00 от 2500 ₽

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