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Времена Вивальди
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Времена Вивальди

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Времена Вивальди: Путешествие в эпоху барокко

Приглашаем вас на концерт в двух отделениях, где солисты Новосибирской оперы и Камерный ансамбль «Музыка для нас» под управлением Натальи Жук воскресят дух эпохи Вивальди. «Времена Вивальди» перенесут вас во времена напудренных париков, расшитых камзолов и галантных манер. Звучание клавесина и виолы наполнит февральский вечер, воссоздавая атмосферу уютных музыкальных салонов и пышных церковных церемоний.

Мастера музыки барокко

Концерт представит творения великих композиторов – Баха, Генделя, Вивальди, Рамо, Скарлатти, Пёрселла и Телемана. Эпоха барокко, символизирующая собой «жемчужину неправильной формы», открывает перед нами мир загадок и хитроумных конструкций. Музыка барокко глубоко проникает в душу, открывая бездны и поднимая к вершинам духа. Она празднична и торжественна, но в то же время заставляет задуматься о таинствах жизни.

Февральский концерт познакомит вас с редкими музыкальными произведениями эпохи барокко, включая шедевры Вивальди и его современников, а также с творениями менее известных композиторов, таких как Никола Антонио Порпора, Георг Филипп Телеман и Ян Дисмас Зеленка, чьё творчество вновь открыто для мира.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 10 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 1000 ₽

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