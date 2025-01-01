Времена Вивальди: Путешествие в эпоху барокко

Приглашаем вас на концерт в двух отделениях, где солисты Новосибирской оперы и Камерный ансамбль «Музыка для нас» под управлением Натальи Жук воскресят дух эпохи Вивальди. «Времена Вивальди» перенесут вас во времена напудренных париков, расшитых камзолов и галантных манер. Звучание клавесина и виолы наполнит февральский вечер, воссоздавая атмосферу уютных музыкальных салонов и пышных церковных церемоний.

Мастера музыки барокко

Концерт представит творения великих композиторов – Баха, Генделя, Вивальди, Рамо, Скарлатти, Пёрселла и Телемана. Эпоха барокко, символизирующая собой «жемчужину неправильной формы», открывает перед нами мир загадок и хитроумных конструкций. Музыка барокко глубоко проникает в душу, открывая бездны и поднимая к вершинам духа. Она празднична и торжественна, но в то же время заставляет задуматься о таинствах жизни.

Февральский концерт познакомит вас с редкими музыкальными произведениями эпохи барокко, включая шедевры Вивальди и его современников, а также с творениями менее известных композиторов, таких как Никола Антонио Порпора, Георг Филипп Телеман и Ян Дисмас Зеленка, чьё творчество вновь открыто для мира.