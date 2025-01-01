Приглашаем вас в «Виртуальную галерею» — уникальное путешествие по вселенным классических и современных художников. С помощью передовых VR-технологий вы сможете не просто смотреть на произведения искусства, но и ощутить их на себе.
VR Gallery работает по сеансам, предлагая два захватывающих путешествия:
Виртуальная галерея позволяет прогуляться по знаменитым местам, таким как собор Парижской Богоматери, и открыть для себя творчество талантливых диджитал-художников. Здесь искусство раскрывается с новых ракурсов, а новейшие технологии позволяют вам оказаться внутри картин и творческих идей гениальных художников.
Не упустите возможность увидеть искусство так, как вы его никогда не видели! Записывайтесь на сеансы и погружайтесь в мир VR Gallery.