Путешествие по вселенным знаменитых художников с помощью VR-технологий

Приглашаем вас в «Виртуальную галерею» — уникальное путешествие по вселенным классических и современных художников. С помощью передовых VR-технологий вы сможете не просто смотреть на произведения искусства, но и ощутить их на себе.

Захватывающие сеансы

VR Gallery работает по сеансам, предлагая два захватывающих путешествия:

Deep Immersive («Глубокое погружение») — погружение в сюрреалистический мир Сальвадора Дали.

— погружение в сюрреалистический мир Сальвадора Дали. Beyond the Glass («За стеклом») — возможность раскрыть тайны «Моны Лизы», защищенной пуленепробиваемым стеклом, и посетить собор Нотр-Дам де Пари с его подлинными интерьерами XVIII века.

Уникальные возможности

Виртуальная галерея позволяет прогуляться по знаменитым местам, таким как собор Парижской Богоматери, и открыть для себя творчество талантливых диджитал-художников. Здесь искусство раскрывается с новых ракурсов, а новейшие технологии позволяют вам оказаться внутри картин и творческих идей гениальных художников.

Не упустите возможность увидеть искусство так, как вы его никогда не видели! Записывайтесь на сеансы и погружайтесь в мир VR Gallery.