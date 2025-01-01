Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
VR Gallery
Киноафиша VR Gallery

VR Gallery

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Путешествие по вселенным знаменитых художников с помощью VR-технологий

Приглашаем вас в «Виртуальную галерею» — уникальное путешествие по вселенным классических и современных художников. С помощью передовых VR-технологий вы сможете не просто смотреть на произведения искусства, но и ощутить их на себе.

Захватывающие сеансы

VR Gallery работает по сеансам, предлагая два захватывающих путешествия:

  • Deep Immersive («Глубокое погружение») — погружение в сюрреалистический мир Сальвадора Дали.
  • Beyond the Glass («За стеклом») — возможность раскрыть тайны «Моны Лизы», защищенной пуленепробиваемым стеклом, и посетить собор Нотр-Дам де Пари с его подлинными интерьерами XVIII века.

Уникальные возможности

Виртуальная галерея позволяет прогуляться по знаменитым местам, таким как собор Парижской Богоматери, и открыть для себя творчество талантливых диджитал-художников. Здесь искусство раскрывается с новых ракурсов, а новейшие технологии позволяют вам оказаться внутри картин и творческих идей гениальных художников.

Не упустите возможность увидеть искусство так, как вы его никогда не видели! Записывайтесь на сеансы и погружайтесь в мир VR Gallery.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 850 ₽ 13:00 от 850 ₽ 14:00 от 850 ₽ 14:45 от 850 ₽ 16:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 18:00 от 850 ₽ 19:00 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 14:45 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:15 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽

Фотографии

VR Gallery VR Gallery VR Gallery

В ближайшие дни

VR-Выставка «Гиперборея»
6+
Интерактивный
VR-Выставка «Гиперборея»
22 августа в 19:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 700 ₽
Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
6+
Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
10 августа в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1850 ₽
Постоянная экспозиция Музея флорентийской мозаики
0+
Классическое искусство
Постоянная экспозиция Музея флорентийской мозаики
1 сентября в 12:00 Музей флорентийской мозаики им. Ошкукова
от 300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше