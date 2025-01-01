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Киноафиша Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия

Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Интерактивная программа в Музее «В Тишине»

Приглашаем вас на уникальную интерактивную программу, где вы сможете узнать, возможно ли общение в тишине. В самом начале экскурсии вам предложат надеть противошумные наушники, благодаря которым вы погрузитесь в атмосферу тишины. Однако не переживайте — вы всё равно будете «слышать» нашего гида, который расскажет, как можно общаться без слов. Это позволит вам открыть новые ощущения и опыт, погрузившись в экскурсию на совершенно другом уровне.

В нашем музее вас ждёт не просто теория и экспонаты, а живые эмоции и впечатления. Вы сможете насладиться выставкой, используя другие органы чувств, и получить уникальный опыт взаимодействия с окружающим миром.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

После экскурсии вас ждёт сладкое продолжение — мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет! На этом занятии вы узнаете о том, как цвет влияет на восприятие вкуса и как аромат играет ключевую роль в наслаждении шоколадом. Вы сможете создать свои собственные конфеты, которые будут выглядеть не только аппетитно, но и вкусно. Все конфеты вы заберёте с собой в красивой подарочной упаковке.

Не упустите возможность погрузиться в захватывающий мир тишины и шоколада! Для участия в программе необходима предварительная запись.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1100 ₽ 11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1200 ₽ 11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

0+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
13 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
Билет на 2 мастер-класса
0+
Мастер-класс
Билет на 2 мастер-класса
27 июля в 19:00 Vokzal 1853
от 1500 ₽
Мастер-класс по VR-живописи
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Мастер-класс
Мастер-класс по VR-живописи
28 сентября в 14:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 3500 ₽
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