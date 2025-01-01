Интерактивная программа в Музее «В Тишине»

Приглашаем вас на уникальную интерактивную программу, где вы сможете узнать, возможно ли общение в тишине. В самом начале экскурсии вам предложат надеть противошумные наушники, благодаря которым вы погрузитесь в атмосферу тишины. Однако не переживайте — вы всё равно будете «слышать» нашего гида, который расскажет, как можно общаться без слов. Это позволит вам открыть новые ощущения и опыт, погрузившись в экскурсию на совершенно другом уровне.

В нашем музее вас ждёт не просто теория и экспонаты, а живые эмоции и впечатления. Вы сможете насладиться выставкой, используя другие органы чувств, и получить уникальный опыт взаимодействия с окружающим миром.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

После экскурсии вас ждёт сладкое продолжение — мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет! На этом занятии вы узнаете о том, как цвет влияет на восприятие вкуса и как аромат играет ключевую роль в наслаждении шоколадом. Вы сможете создать свои собственные конфеты, которые будут выглядеть не только аппетитно, но и вкусно. Все конфеты вы заберёте с собой в красивой подарочной упаковке.

Не упустите возможность погрузиться в захватывающий мир тишины и шоколада! Для участия в программе необходима предварительная запись.