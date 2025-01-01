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Сказка о Золотом Петушке
Киноафиша Сказка о Золотом Петушке

Спектакль Сказка о Золотом Петушке

Постановка
Пушкинская школа Владимира Рецептера 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в мир пушкинских сказок в театре «Пушкинская школа»

Театр «Пушкинская школа» приглашает зрителей окунуться в волшебный мир пушкинских сказок. В новой постановке, созданной талантливым режиссером Владимиром Рецептером, будут представлены четыре знаменитых произведения великого русского поэта:

  • «Сказка о медведихе»
  • «Сказка о попе и работнике его Балде»
  • «Сказка о рыбаке и рыбке»
  • «Сказка о золотом петушке»

Этот спектакль станет настоящим праздником для всей семьи. Он понравится как взрослым, так и детям: легкость сюжета и одновременно его глубина дарят возможность зрителям посмеяться и задуматься о тайне пушкинского слова.

Интересные факты о спектакле

Пушкинские сказки известны своей уникальной способностью сочетать фольклорные мотивы с глубокими философскими размышлениями. В каждой из этих сказок скрыты важные жизненные уроки, которые остаются актуальными и в наше время.

Не упустите шанс увидеть эту волшебную постановку, где классика встречается с современным театром. Спектакль создаст незабываемую атмосферу, полную волшебства и поэзии.

Режиссер
Владимир Рецептер
В ролях
Алина Белоусова
Екатерина Вишневская
Анна Дулова
Владислав Лаппо

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 октября
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Сказка о Золотом Петушке Сказка о Золотом Петушке Сказка о Золотом Петушке Сказка о Золотом Петушке Сказка о Золотом Петушке Сказка о Золотом Петушке

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