Спектакль Сказка о Золотом Петушке

Театр «Пушкинская школа» приглашает зрителей окунуться в волшебный мир пушкинских сказок. В новой постановке, созданной талантливым режиссером Владимиром Рецептером, будут представлены четыре знаменитых произведения великого русского поэта:
Этот спектакль станет настоящим праздником для всей семьи. Он понравится как взрослым, так и детям: легкость сюжета и одновременно его глубина дарят возможность зрителям посмеяться и задуматься о тайне пушкинского слова.
Пушкинские сказки известны своей уникальной способностью сочетать фольклорные мотивы с глубокими философскими размышлениями. В каждой из этих сказок скрыты важные жизненные уроки, которые остаются актуальными и в наше время.
Не упустите шанс увидеть эту волшебную постановку, где классика встречается с современным театром. Спектакль создаст незабываемую атмосферу, полную волшебства и поэзии.