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Водка, е#ля, телевизор
Киноафиша Водка, е#ля, телевизор

Спектакль Водка, е#ля, телевизор

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедия «Водка, е#ля, телевизор» в The Театр

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Водка, е#ля, телевизор», который поднимает важные вопросы о смысле жизни и личных приоритетах. Это история о мужчине, переживающем тяжелый кризис и осознающем необходимость перемен.

О чем спектакль?

Главный герой неожиданно понимает, что его жизнь требует изменений. Он решает, что пора заняться йогой, плаванием и спортом, а также перейти на сыроедение. Однако для этого ему необходимо отказаться от одной из своих трёх любимых привычек: водки, е#ли или телевизора.

Необычный выбор

Чтобы сделать правильный выбор, наш герой решает поговорить с этими тремя «существами». Каждый из них представляет собой не только привычку, но и часть его жизни, что превращает процесс выбора в увлекательное и порой комичное путешествие.

Почему стоит посетить?

Спектакль наполнен яркими метафорами и остроумными диалогами, затрагивающими актуальные темы. Он заставляет зрителей задуматься о своих собственных привычках и выборе в жизни. Не упустите возможность увидеть этот уникальный театральный опыт!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 6 августа
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
19:00 от 1700 ₽

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