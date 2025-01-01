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Киноафиша Яжмать

Спектакль Яжмать

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «ЯЖМАТЬ»: Искренние истории о материнстве

Наша новая, яркая премьера посвящена одной из самых важнейших ролей в жизни человека — роли матери. У каждой из нас есть мама, и вне зависимости от того, какая она, это слово вечно живет в нашем сердце. Спектакль «ЯЖМАТЬ» — это глубокая и трогательная история о мамских буднях, радостях и трудностях, с которыми сталкиваются женщины в роли матерей.

Темы и эмоции

Спектакль затрагивает множество тем: от отчаяния и усталости до ласки и безусловной любви. Каждая мама, независимо от своего жизненного пути — будь то воспитание детей или выбор стиля жизни «чайлдфри» — найдет в этой постановке что-то близкое и родное.

Искренность и глубина

«ЯЖМАТЬ» — это, безусловно, самый искренний спектакль нашего театра. Мы стремимся показать все грани материнства, от его светлых моментов до глубоких переживаний. Это не просто театральная постановка, это возможность для зрителей задуматься о том, как важна поддержка и любовь в каждой семье.

Приглашаем на премьеру

Не упустите возможность стать частью этой уникальной истории. Спектакль «ЯЖМАТЬ» ждет вас, чтобы поделиться с вами искренними эмоциями и глубокими размышлениями о материнстве. Приходите, чтобы увидеть, услышать и почувствовать!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 8 августа
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
19:00 от 1600 ₽

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