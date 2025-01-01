Меню
Вредный элемент
Киноафиша Вредный элемент

Спектакль Вредный элемент

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Вредный элемент»: комедия с социальным подтекстом

Спектакль «Вредный элемент» рассказывает о жизни безработного актёра Щукина, его дочери Лиде и молодом писателе Травлине. Эти персонажи сталкиваются с трудными временами, когда в их жизни появляется коммерсант новейшей формации Наважин. Его приход приводит к неожиданным и порой комичным событиям.

Автор и его наследие

Автор пьесы, Василий Васильевич Шкваркин, известен своими яркими комедиями, среди которых выделяется «Чужой ребёнок». Спектакль «Вредный элемент» заинтересует зрителей благодаря весёлым диалогам, в которых скрываются серьёзные темы. Эта пьеса была незаслуженно забыта, и её возвращение на сцену позволяет по-новому взглянуть на актуальные социальные вопросы.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет особенно интересен любителям драм и водевилей, а также тем, кто ценит остроумные диалоги и глубокие социальные подтексты. Это возможность не только насладиться театральным искусством, но и задуматься о важных жизненных темах.

20 декабря суббота
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽
18 января воскресенье
18:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽
19 февраля четверг
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 300 ₽

Фотографии

Вредный элемент Вредный элемент Вредный элемент Вредный элемент Вредный элемент Вредный элемент Вредный элемент

