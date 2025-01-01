Меню
Властелин колец. Imperial Orchestra
Властелин колец. Imperial Orchestra

6+
Музыкальное путешествие по Средиземью с Imperial Orchestra

Imperial Orchestra приглашает вас на премьеру грандиозного шоу саундтреков «Властелин колец». Во время этого эпического музыкального путешествия вы окажетесь в самом центре истории, где перед вами оживёт целый мир: величие Гондора, мрак Мордора, а также песни эльфов и топот орков.

Музыка, которая проникает в душу

Новая программа объединяет лучшие саундтреки из трилогий «Властелин колец» и «Хоббит», созданные великим композитором Говардом Шором. Музыка Шора – это целая вселенная, где каждая тема, словно осколки древней мозаики, соединяются в великолепную симфоническую картину. Вы услышите историю от первых шагов Фродо в Шире до кульминационной битвы за Средиземье.

Зрелищное исполнение

На сцене выступят более 50 артистов симфонического оркестра и хора. Вдохновляющая сила живого звука и проникновенные голоса солистов перенесут вас внутрь киносаги, чтобы вновь пережить важнейшие моменты. Программа включает уникальные музыкальные произведения:

  • Властелин Колец: Братство кольца
  • Властелин Колец: Две крепости
  • Властелин колец: Возвращение короля
  • Хоббит: Неожиданное путешествие
  • Хоббит: Пустошь Смауга
  • Хоббит: Битва пяти воинств

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 1,5 часа с антрактом. Рекомендуемая категория зрителей – 6+. Не упустите возможность стать частью легенды, которая вдохновила миллионы по всему миру и насладиться насыщенными музыкальными моментами от нежданного путешествия до величия «Возвращения Короля».

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
19 октября воскресенье
19:00
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 2000 ₽
28 ноября пятница
20:00
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 2000 ₽
26 декабря пятница
20:00
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 2000 ₽

Фотографии

Властелин колец. Imperial Orchestra Властелин колец. Imperial Orchestra Властелин колец. Imperial Orchestra Властелин колец. Imperial Orchestra Властелин колец. Imperial Orchestra Властелин колец. Imperial Orchestra Властелин колец. Imperial Orchestra

