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Визит дамы
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Спектакль Визит дамы

16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трагическая комедия Фридриха Дюрренматта

Сюжет

Скоростные поезда давно не останавливаются в обнищавшем городишке Гюллене, который тихо умирает где-то в Центральной Европе. Но однажды раздается роковой скрип тормозов, и на перроне появляется эффектная гостья — знаменитая миллиардерша Клара Цаханесян. Она сопровождается целым штатом мужей, прислуги и настоящим диким барсом в клетке.

Клара не чужая для Гюллена: когда-то здесь она родилась и выросла. Однако ее предал возлюбленный Альфред Ил, и после этого она была изгнана из родного города. Теперь настал час возмездия. Клара предлагает горожанам сделку — целый миллион в обмен на жизнь своего старого любовника.

Сможет ли Гюллен противостоять соблазну легкого и быстрого обогащения, или же горожане принесут Кларе свою искупительную жертву?

Режиссура и актеры

Татьяна Казакова в своем спектакле развивает традиции интеллектуальной сатиры, насыщенной сарказмом и черным юмором. В главной роли выступает народная артистка России Ирина Мазуркевич.

Обратите внимание: спектакль содержит сцены имитации табакокурения!

 

Режиссер
Татьяна Казакова
В ролях
Ирина Мазуркевич
Владимир Миронов
Виталий Кузьмин
Юрий Лазарев
Дмитрий Лебедев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
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19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Визит дамы Визит дамы Визит дамы Визит дамы Визит дамы Визит дамы Визит дамы Визит дамы Визит дамы Визит дамы Визит дамы Визит дамы Визит дамы Визит дамы

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