Спектакль Визит дамы

Трагическая комедия Фридриха Дюрренматта

Сюжет

Скоростные поезда давно не останавливаются в обнищавшем городишке Гюллене, который тихо умирает где-то в Центральной Европе. Но однажды раздается роковой скрип тормозов, и на перроне появляется эффектная гостья — знаменитая миллиардерша Клара Цаханесян. Она сопровождается целым штатом мужей, прислуги и настоящим диким барсом в клетке.

Клара не чужая для Гюллена: когда-то здесь она родилась и выросла. Однако ее предал возлюбленный Альфред Ил, и после этого она была изгнана из родного города. Теперь настал час возмездия. Клара предлагает горожанам сделку — целый миллион в обмен на жизнь своего старого любовника.

Сможет ли Гюллен противостоять соблазну легкого и быстрого обогащения, или же горожане принесут Кларе свою искупительную жертву?

Режиссура и актеры

Татьяна Казакова в своем спектакле развивает традиции интеллектуальной сатиры, насыщенной сарказмом и черным юмором. В главной роли выступает народная артистка России Ирина Мазуркевич.

Обратите внимание: спектакль содержит сцены имитации табакокурения!