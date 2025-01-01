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Воскресение
Киноафиша Воскресение

Спектакль Воскресение

Постановка
Театр им. Ленсовета 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спекталь по роману Льва Толстого

«Воскресение» — последний роман Льва Толстого, который исследует слабость и одновременно безграничную силу человеческой души. Это произведение раскрывает банальность зла, которое мы часто стараемся не замечать.

Сюжет

Главный герой, князь Дмитрий Нехлюдов, будучи присяжным заседателем, узнает в несправедливо осуждаемой девушке Катюшу Маслову свою давнюю знакомую. В юности Нехлюдов соблазнил и оставил Катюшу, что привело её к пороку и разрушению жизни.

Теперь Нехлюдов, оказавшись перед трудным моральным выбором, решает помочь девушке, испытав собственные мучения от вины. Он готов пожертвовать карьерой и фортуной ради спасения невинной души. Однако вместо легкого избавления от вины он сталкивается с жестокой реальностью.

Конфликт

Толстовский герой внезапно осознает, насколько жесток мир: система неправедного суда, тюрьма и каторга становятся частью его трагической картины мира. Он видит, как одни люди страдают при полном равнодушии других.

Нехлюдову предстоит сложный путь от зала суда до сибирской каторги. Он стремится ответить на вопросы о прощении и возможности спасти человека, который уже потерял веру в добро.

Тема и Интрига

Спектакль развернется как история мучительной переоценки ценностей и духовного очищения. Это драматический путь к прозрению, который ставит перед героем и зрителями вопросы о настоящем смысле существования и возможностях искупления.

Режиссер
Айдар Заббаров
В ролях
Илья Дель
Римма Саркисян
Александр Новиков
Олег Федоров
Евгений Филатов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 14 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 18 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽

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